Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Aslışah Alkoçlar'ın Kendini Israrla Anneannesi Hülya Koçyiğit'in Gençliğine Benzetmesi Alay Konusu Oldu

Aslışah Alkoçlar'ın Kendini Israrla Anneannesi Hülya Koçyiğit'in Gençliğine Benzetmesi Alay Konusu Oldu

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.01.2024 - 18:26

Sosyal medyanın ve sosyetenin tanınan ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ, Instagram'da yaptığı son paylaşımla d,ikkatleri üstüne çekti. Anneannesi Hülya Koçyiğit'e kendini benzettiğini ima eden Aslışah Alkoçlar takipçilerinin dilinden kurtulamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyetenin tanınan isimlerinden bir tanesi de Aslışah Alkoçlar elbette.

Sosyetenin tanınan isimlerinden bir tanesi de Aslışah Alkoçlar elbette.

Yalnızca sosyetede değil, sosyal medyada da oldukça dikkat çeken isimlerden Alkoçlar. Instagram'da 275 bin takipçisi olan isim hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Hem sosyal medyada hem de magazinde konuşulan isimlerden biri haline gelen Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenmişti hatırlarsanız.

Hem sosyal medyada hem de magazinde konuşulan isimlerden biri haline gelen Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenmişti hatırlarsanız.

2021 yılında ilk çocukları Cem'i kucaklarına almışlardı. Daha sonra 2023 yılının Şubat ayında kızları Ada'ya kavuşmuşlardı.

Tabii sosyal medyada eşiyle olan pozları da görenlere "bize de nasip olsun" dedirtecek cinsten.

Tabii sosyal medyada eşiyle olan pozları da görenlere "bize de nasip olsun" dedirtecek cinsten.

Öyle abartılı sürprizler, lüks yaşantıya dair paylaşımlar değil bahsettiğimiz. Birbirlerini sevdiklerini görmek için bunlara gerek kalmıyor.

Çocuklarının pozlarına da hesabında sıklıkla yer veren Aslışah Alkoçlar, Ada ve Cem'in yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.

Çocuklarının pozlarına da hesabında sıklıkla yer veren Aslışah Alkoçlar, Ada ve Cem'in yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.

Biliyorsunuz Aslışah Alkoçlar'ın ablası Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan da çocuklarının yüzlerini göstermeyi tercih etmeyen isimler arasında.

Eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte İstanbul-Dubai arasında mekik dokuyan Aslışah Alkoçlar'ı asıl tanıdığımız nokta ise Hülya Koçyiğit'in torunu olması.

Eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte İstanbul-Dubai arasında mekik dokuyan Aslışah Alkoçlar'ı asıl tanıdığımız nokta ise Hülya Koçyiğit'in torunu olması.

Yeşilçam'ın en güzel ve başarılı kadınlarından Hülya Koçyiğit'in Gülşah isminde bir kızı olmuştu biliyorsunuz. Gülşah Soydan 1988 yılında Ender Alkoçlar ile dünyaevine girmişti. Ardından sırasıyla Neslişah ve Aslışah Alkoçlar'ı dünyaya getirmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Neslişah Alkoçlar da Aslışah Alkoçlar da anneanneleri Hülya Koçyiğit'e oldukça düşkün tabii.

Neslişah Alkoçlar da Aslışah Alkoçlar da anneanneleri Hülya Koçyiğit'e oldukça düşkün tabii.

Bunu yıllar içinde yaptıkları sürprizlerden ve paylaşımlardan oldukça anladık.

Hatta 30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ı, Hülya Koçyiğit'in gençliğine çok benzeten oluyordu.

Hatta 30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ı, Hülya Koçyiğit'in gençliğine çok benzeten oluyordu.

Sosyal medyada takipçileri tarafından kolajlar yapılıyordu.

Anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Londra'da buluşan Aslışah Alkoçlar, birlikte verdikleri tatlı pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Londra'da buluşan Aslışah Alkoçlar, birlikte verdikleri tatlı pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İngiltere'de anneannesi ve dedesine kavuşan Alkoçlar, yazdığı açıklamayla oldukça kafaları karıştırdı.

Kendisini Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzeten Alkoçlar, "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şu an, sol tarafın 30 sene öncesi" açıklamasını yazdı.

Kendisini Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzeten Alkoçlar, "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şu an, sol tarafın 30 sene öncesi" açıklamasını yazdı.

Tabii kendisini bu fotoğrafta anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetemeyenler için alay konusu oldu.

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?