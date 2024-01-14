Aslışah Alkoçlar'ın Kendini Israrla Anneannesi Hülya Koçyiğit'in Gençliğine Benzetmesi Alay Konusu Oldu
Aslışah Alkoçlar'ın Kendini Israrla Anneannesi Hülya Koçyiğit'in Gençliğine Benzetmesi Alay Konusu Oldu
Sosyal medyanın ve sosyetenin tanınan ismi Aslışah Alkoçlar Demirağ, Instagram'da yaptığı son paylaşımla d,ikkatleri üstüne çekti. Anneannesi Hülya Koçyiğit'e kendini benzettiğini ima eden Aslışah Alkoçlar takipçilerinin dilinden kurtulamadı.
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Sosyetenin tanınan isimlerinden bir tanesi de Aslışah Alkoçlar elbette.
Hem sosyal medyada hem de magazinde konuşulan isimlerden biri haline gelen Alkoçlar, 2021 yılında Kaan Demirağ ile evlenmişti hatırlarsanız.
Tabii sosyal medyada eşiyle olan pozları da görenlere "bize de nasip olsun" dedirtecek cinsten.
Çocuklarının pozlarına da hesabında sıklıkla yer veren Aslışah Alkoçlar, Ada ve Cem'in yüzünü göstermeyi tercih etmiyor.
Eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte İstanbul-Dubai arasında mekik dokuyan Aslışah Alkoçlar'ı asıl tanıdığımız nokta ise Hülya Koçyiğit'in torunu olması.
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Neslişah Alkoçlar da Aslışah Alkoçlar da anneanneleri Hülya Koçyiğit'e oldukça düşkün tabii.
Hatta 30 yaşındaki Aslışah Alkoçlar'ı, Hülya Koçyiğit'in gençliğine çok benzeten oluyordu.
Anneannesi Hülya Koçyiğit ve dedesi Selim Soydan ile Londra'da buluşan Aslışah Alkoçlar, birlikte verdikleri tatlı pozu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Kendisini Hülya Koçyiğit'in 30 yıl önceki haline benzeten Alkoçlar, "Dedem; sağ tarafın Hülya Koçyiğit şu an, sol tarafın 30 sene öncesi" açıklamasını yazdı.
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