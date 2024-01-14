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Sonunda Balayına Gidebilen Alina Boz'un Tatil Pozlarına Hayranları Dayanamadı

Sonunda Balayına Gidebilen Alina Boz'un Tatil Pozlarına Hayranları Dayanamadı

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.01.2024 - 16:41

Henüz çiçeği burnunda sayılan taze evli Alina Boz, balayından pozlarını paylaştı. Düğünün ardından hastalandıkları içişn balayına gidemeyen Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin pozları, takipçilerinin yorumlarından nasibini aldı.

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Ünlü oyuncu Alina Boz, yönetmen Umut Evirgen'le olan aşkını geçtiğimiz temmuz ayında ilan etmişti hatırlarsanız.

Ünlü oyuncu Alina Boz, yönetmen Umut Evirgen'le olan aşkını geçtiğimiz temmuz ayında ilan etmişti hatırlarsanız.

Boz'un yıllar süren ve evleneceği beklenen ilişkisini bitirmesinin ardından kısa bir süre sonra Umut Evirgen'le sevgili olması da görenleri epey şaşırtmıştı. Çiftin 24 Temmuz'da başlayan ilişkisi epey hızlı ilerliyordu.

Çift henüz üç aylık bir ilişki içerisindeyken evleneceklerine dair sayısız iddia dolaşmaya başlamıştı.

Çift henüz üç aylık bir ilişki içerisindeyken evleneceklerine dair sayısız iddia dolaşmaya başlamıştı.

Ekim ayında başlayan dedikodular elbette 'yok canım!' dedirtmişti. Çünkü bu denli kısa bir süre içinde evlenecekleri düşünülmüyordu. Bir diğer yandan çift sık sık yurt dışı tatilleri yapmaya başlamıştı.

Derken Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık Cumartesi akşamı birbirlerine "evet" diyerek dünyaevine girdi.

Derken Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık Cumartesi akşamı birbirlerine "evet" diyerek dünyaevine girdi.

Beş aylık ilişkilerini hızlı bir şekilde evlilikle taçlandıran ikili elbette magazinde uzun bir süre konuşuldu. Kısa bir süre içerisinde evlenmeleri bir yana dursun, düğünlerine dair tüm detaylar oldukça ilgi çekiciydi.

Ünlüler geçidi haline gelen düğünleri Emirgan'da bir teknede gerçekleşmişti. Konuklardan tutun da yemek menüsüne kadar pek çok konu detaylıca ilmek ilmek incelenmişti.

Ünlüler geçidi haline gelen düğünleri Emirgan'da bir teknede gerçekleşmişti. Konuklardan tutun da yemek menüsüne kadar pek çok konu detaylıca ilmek ilmek incelenmişti.

Evirgen ve Boz'un düğün yemeği menüsünü Somer Şef hazırlamıştı hatırlarsanız. MasterChef'in sevilen yüzü bir kez daha hünerlerini göstermişti. Çiftin nikah şahitleri ise Fatih Terim ve Özge Özpirinçci olmuştu.

Bu süreçte düğünün hemen ardından Alina Boz'un hamile olup olmadığına ilişkin tartışmalar ve iddialar magazinde gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu süreçte düğünün hemen ardından Alina Boz'un hamile olup olmadığına ilişkin tartışmalar ve iddialar magazinde gündeme bomba gibi düşmüştü.

Düğünün ardından bu konu hakkında hiç konuşmayan ve yorum yapmayan yeni evli çiftten geçtiğimiz haftalarda 'inanmadınız değil mi?' cevabı gelmişti.

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Tabii bir de seyahat etmeyi oldukça seven bu çiftin neden balayına gitmediği merak konusu olmuştu.

Tabii bir de seyahat etmeyi oldukça seven bu çiftin neden balayına gitmediği merak konusu olmuştu.

Alina Boz ve Umut Evirgen bu konu hakkında düğünün ardından feci bir hastalık süreci geçirdiklerini, balayı için plan bile yapamadıklarını paylaşmışlardı.

Balayında daha önce gitmedikleri bir yeri gezmek istediklerini söyleyen Evirgen ve Boz çiftinin Danimarka'ya gittiğini öğrenmiştik.

Balayında daha önce gitmedikleri bir yeri gezmek istediklerini söyleyen Evirgen ve Boz çiftinin Danimarka'ya gittiğini öğrenmiştik.

Hatta iki Michelin yıldızlı şef Eric Vildgaard'ın restoranında yemek yemeyi tercih etmişler ve sosyal medyada bu pozu paylaşmışlardı.

Burada bahsetmiştik:

Çiftin tatili devam ederken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları her paylaşım büyük bir merakla takip ediliyor.

Çiftin tatili devam ederken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları her paylaşım büyük bir merakla takip ediliyor.

Hayranları hem tatillerine, hem de hayatlarına dair detayları görmek için sabırsız tabii ki.

Alina Boz'un balayından paylaştığı fotoğraf da görenlere "Karlar Kraliçesi" yorumunu yaptırdı.

Alina Boz'un balayından paylaştığı fotoğraf da görenlere "Karlar Kraliçesi" yorumunu yaptırdı.

Eşi Umut Evirgen'in kadrajına poz veren Boz'un güzelliği yorumlarda hem çok övüldü, hem de eleştiri yağmuruna tutuldu.

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