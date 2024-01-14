Sonunda Balayına Gidebilen Alina Boz'un Tatil Pozlarına Hayranları Dayanamadı
Sonunda Balayına Gidebilen Alina Boz'un Tatil Pozlarına Hayranları Dayanamadı
Henüz çiçeği burnunda sayılan taze evli Alina Boz, balayından pozlarını paylaştı. Düğünün ardından hastalandıkları içişn balayına gidemeyen Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin pozları, takipçilerinin yorumlarından nasibini aldı.
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Ünlü oyuncu Alina Boz, yönetmen Umut Evirgen'le olan aşkını geçtiğimiz temmuz ayında ilan etmişti hatırlarsanız.
Çift henüz üç aylık bir ilişki içerisindeyken evleneceklerine dair sayısız iddia dolaşmaya başlamıştı.
Derken Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık Cumartesi akşamı birbirlerine "evet" diyerek dünyaevine girdi.
Ünlüler geçidi haline gelen düğünleri Emirgan'da bir teknede gerçekleşmişti. Konuklardan tutun da yemek menüsüne kadar pek çok konu detaylıca ilmek ilmek incelenmişti.
Bu süreçte düğünün hemen ardından Alina Boz'un hamile olup olmadığına ilişkin tartışmalar ve iddialar magazinde gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Tabii bir de seyahat etmeyi oldukça seven bu çiftin neden balayına gitmediği merak konusu olmuştu.
Balayında daha önce gitmedikleri bir yeri gezmek istediklerini söyleyen Evirgen ve Boz çiftinin Danimarka'ya gittiğini öğrenmiştik.
Çiftin tatili devam ederken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları her paylaşım büyük bir merakla takip ediliyor.
Alina Boz'un balayından paylaştığı fotoğraf da görenlere "Karlar Kraliçesi" yorumunu yaptırdı.
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