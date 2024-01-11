Düğünden Sonra Erteleye Ertele Bir Hal Olan Alina Boz ve Umut Evirgen'den Michelin Yıldızlı Balayı
Düğünden Sonra Erteleye Ertele Bir Hal Olan Alina Boz ve Umut Evirgen'den Michelin Yıldızlı Balayı
Magazinin son dönemde sık sık konuştuğu çiftlerden biri de Umut Evirgen ve Alina Boz çifti elbette. İlişkilerini hızlı bir şekilde evlilikle sonuçlandıran çift yakalandıkları virüs dolayısıyla bir türlü balayına gidememişti. Takvim'in haberine göre Alina boz ve Umut Evirgen sonunda balayına gitti!
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Umut Evirgen ve Alina Boz aşklarını bize bu fotoğrafla ilan etmişti hatırlarsanız.
Çift ilişkilerine öyle bir hızla başladı ki kimse onlara yetişemedi bile.
İddialar doğru çıktı, 2 Aralık Cumartesi akşamı henüz beş aydır birlikte olan çiftin düğün yaptığını gördük!
Bu denli hızlı bir ilişki yaşayan çiftin düğün yapmasının ardından bir de Alina Boz'un hamile olduğu iddiaları yayılmaya başlamıştı.
Düğünleri magazinde epey konuşulan ikiliden bir de balayı bekledik haliyle.
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Öğrendiğimiz kadarıyla evliliklerinde birinci aylarını geride bırakan çift sonunda balayına gidebilmiş!
Daha önce görmedikleri bir yere gitmeyi planladıklarını söyleyen Boz ve Evirgen balayı için Kuzey'i tercih etmiş.
Yemek için tercihleri ise şef Eric Vildgaard'ın iki Michelin yıldızlı restoranı olmuş.
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