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Düğünden Sonra Erteleye Ertele Bir Hal Olan Alina Boz ve Umut Evirgen'den Michelin Yıldızlı Balayı

Düğünden Sonra Erteleye Ertele Bir Hal Olan Alina Boz ve Umut Evirgen'den Michelin Yıldızlı Balayı

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 14:31

Magazinin son dönemde sık sık konuştuğu çiftlerden biri de Umut Evirgen ve Alina Boz çifti elbette. İlişkilerini hızlı bir şekilde evlilikle sonuçlandıran çift yakalandıkları virüs dolayısıyla bir türlü balayına gidememişti. Takvim'in haberine göre Alina boz ve Umut Evirgen sonunda balayına gitti!

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Umut Evirgen ve Alina Boz aşklarını bize bu fotoğrafla ilan etmişti hatırlarsanız.

Umut Evirgen ve Alina Boz aşklarını bize bu fotoğrafla ilan etmişti hatırlarsanız.

Umut Evirgen'in 24 Temmuz'da paylaştığı bu fotoğrafın ardından çift ilişkilerini ilan etmiş ve herkesi şaşkına çevirmişti. O dönemlerde Alina Boz'un uzun süreli ilişkisi henüz yeni bitmişti.

Çift ilişkilerine öyle bir hızla başladı ki kimse onlara yetişemedi bile.

Çift ilişkilerine öyle bir hızla başladı ki kimse onlara yetişemedi bile.

Yurt dışı tatillerine çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen, henüz üç aylık sevgiliyken evleneceklerine dair dedikodular dolanmaya başlamıştı. Hatta Alina Boz'un Türkiye'de istediği gibi bir gelinlik bulamadığı için yurt dışına çıktığı söylenmişti.

İddialar doğru çıktı, 2 Aralık Cumartesi akşamı henüz beş aydır birlikte olan çiftin düğün yaptığını gördük!

İddialar doğru çıktı, 2 Aralık Cumartesi akşamı henüz beş aydır birlikte olan çiftin düğün yaptığını gördük!

Düğün resmen ünlüler geçidi gibiydi. Mekan olarak Emirgan'da bir tekne tercih etmişlerdi hatırlarsanız. Şahitleri ise Özge Özpirinçci ve Fatih Terim olmuştu. Bu düğüne dair pek çok detay sosyal medyada ve magazinde damga yaratmıştı.

Bu denli hızlı bir ilişki yaşayan çiftin düğün yapmasının ardından bir de Alina Boz'un hamile olduğu iddiaları yayılmaya başlamıştı.

Bu denli hızlı bir ilişki yaşayan çiftin düğün yapmasının ardından bir de Alina Boz'un hamile olduğu iddiaları yayılmaya başlamıştı.

Tabii ikili böyle bir durum olmadığının altını çizdi ve soranlara da 'inanmadınız değil mi?' tepkisini verdi.

Düğünleri magazinde epey konuşulan ikiliden bir de balayı bekledik haliyle.

Düğünleri magazinde epey konuşulan ikiliden bir de balayı bekledik haliyle.

Fakat Umut Evirgen ve Alina Boz öyle hasta oldu ki hiçbir plan yapamadı. Hatta Evirgen geçtiğimiz haftalarda sürpriz olarak Alina Boz'u ansızın sergiye götürdüğünü anlatıp bizlere 'vay be...' dedirtmişti.

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Öğrendiğimiz kadarıyla evliliklerinde birinci aylarını geride bırakan çift sonunda balayına gidebilmiş!

Öğrendiğimiz kadarıyla evliliklerinde birinci aylarını geride bırakan çift sonunda balayına gidebilmiş!

Takvim'de yer alan habere göre hastalık sürecini atlatan çift sonunda gidemedikleri balayı tatiline kavuşmuş. Düğünün ardından mekan için henüz karar vermediklerini söylemişlerdi hatırlarsanız.

Daha önce görmedikleri bir yere gitmeyi planladıklarını söyleyen Boz ve Evirgen balayı için Kuzey'i tercih etmiş.

Daha önce görmedikleri bir yere gitmeyi planladıklarını söyleyen Boz ve Evirgen balayı için Kuzey'i tercih etmiş.

Tatillerini kısa tutacaklarını öğrendiğimiz Umut Evirgen ve Alina Boz balayı için Danimarka'yı seçmiş.

Yemek için tercihleri ise şef Eric Vildgaard'ın iki Michelin yıldızlı restoranı olmuş.

Yemek için tercihleri ise şef Eric Vildgaard'ın iki Michelin yıldızlı restoranı olmuş.

Umut Evirgen şefle verdikleri pozu 'Mükemmel bir şef ile muhteşem bir yemek deneyimi.' açıklamasıyla paylaştı.

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