Düğünden Sonra Erteleye Ertele Bir Hal Olan Alina Boz ve Umut Evirgen'den Michelin Yıldızlı Balayı

Magazinin son dönemde sık sık konuştuğu çiftlerden biri de Umut Evirgen ve Alina Boz çifti elbette. İlişkilerini hızlı bir şekilde evlilikle sonuçlandıran çift yakalandıkları virüs dolayısıyla bir türlü balayına gidememişti. Takvim'in haberine göre Alina boz ve Umut Evirgen sonunda balayına gitti!