Taro Emir Tekin'in Serkan Altunorak ve Barış Kılıç İle Spordan Paylaştığı Fotoğraf Size Rüya Gibi Gelecek
Taro Emir Tekin'in Serkan Altunorak ve Barış Kılıç İle Spordan Paylaştığı Fotoğraf Size Rüya Gibi Gelecek
Taro Emir Tekin'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bizi yine yerlerde sürüklemeye devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan Taro Emir, önceki akşam Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla 'bizim rüyalar' denilecek bir malzeme verdi. Fotoğrafta yer alan Barış Kılıç, Serkan Altunorak ve Taro Emir üçlüsü görenlerin dibini düşürdü...
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Son dönemlerde hem yakışıklılığı, hem oyunculuğu, hem de sempatikliğiyle ön plana çıkan isimlerden biri de Taro Emir Tekin.
Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak izliyoruz Taro Emir'i. Dizideki rolü bir yana dursun, oyunculuğuyla yine ekran başına topluyor herkesi.
Fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu bildiğimiz Tarık Emir Tekin'in Instagram hesabı oldukça etkileyici.
Eh 26 yaşındaki genç oyuncunun paylaşımlarından vücuduna da ne kadar özen gösterdiğini görüyoruz.
Bu kaslar yattığı yerden çıkacak değil elbette... Kendisinin spor salonuna gittiğini biliyoruz.
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Hatta ünlü oyuncu dün akşam spor salonundan yaptığı paylaşımla bize gördüklerimizin gerçekliğini bile sorgulattı...
Bu üçlü gerçek manada çok güçlü!
Aman dikkat. 😂
Önemli olan nereden geldiği değil...
...
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Geç mi kaldık yoksa?
Biz de sorguladık bunu. 😂
Fark ederse kahrolalım...
Bana ne yaptınız hiç bilmiyorum. İlk defa böyle hissediyorum...
3 saniyeden fazla bakınca halüsinasyon sanıyorsunuz.
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Biz anladık Mertcan...
👇🏻
İşte öyle bir şey...
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