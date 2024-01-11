Taro Emir Tekin'in Serkan Altunorak ve Barış Kılıç İle Spordan Paylaştığı Fotoğraf Size Rüya Gibi Gelecek

Taro Emir Tekin'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bizi yine yerlerde sürüklemeye devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan Taro Emir, önceki akşam Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla 'bizim rüyalar' denilecek bir malzeme verdi. Fotoğrafta yer alan Barış Kılıç, Serkan Altunorak ve Taro Emir üçlüsü görenlerin dibini düşürdü...