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Taro Emir Tekin'in Serkan Altunorak ve Barış Kılıç İle Spordan Paylaştığı Fotoğraf Size Rüya Gibi Gelecek

Taro Emir Tekin'in Serkan Altunorak ve Barış Kılıç İle Spordan Paylaştığı Fotoğraf Size Rüya Gibi Gelecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 11:24

Taro Emir Tekin'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bizi yine yerlerde sürüklemeye devam ediyor. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir kitleyi kendine hayran bırakan Taro Emir, önceki akşam Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımla 'bizim rüyalar' denilecek bir malzeme verdi. Fotoğrafta yer alan Barış Kılıç, Serkan Altunorak ve Taro Emir üçlüsü görenlerin dibini düşürdü...

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Son dönemlerde hem yakışıklılığı, hem oyunculuğu, hem de sempatikliğiyle ön plana çıkan isimlerden biri de Taro Emir Tekin.

Son dönemlerde hem yakışıklılığı, hem oyunculuğu, hem de sempatikliğiyle ön plana çıkan isimlerden biri de Taro Emir Tekin.

Biliyorsunuz kendisi annesi Şevval Sam gibi oyuncu olmayı tercih etti. İyi ki de etti. Sadakatsiz'in Selçuk'u olarak başladığı oyunculuk kariyerinde gün geçtikçe yükselmeye ve performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak izliyoruz Taro Emir'i. Dizideki rolü bir yana dursun, oyunculuğuyla yine ekran başına topluyor herkesi.

Şimdilerde Yalı Çapkını'nın Kaya'sı olarak izliyoruz Taro Emir'i. Dizideki rolü bir yana dursun, oyunculuğuyla yine ekran başına topluyor herkesi.

Diziye girişiyle büyük sansasyon yarattı genç oyuncu. Hala sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Tabii kendisinin tarzı, tavırları ve yakışıklılığı da bu durumda etkili.

Fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu bildiğimiz Tarık Emir Tekin'in Instagram hesabı oldukça etkileyici.

Fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu bildiğimiz Tarık Emir Tekin'in Instagram hesabı oldukça etkileyici.

Kendi çektiği fotoğrafların sanatsallığı bir yana, kendi verdiği pozlar bir yana. Bakmalara doyamıyoruz.

Eh 26 yaşındaki genç oyuncunun paylaşımlarından vücuduna da ne kadar özen gösterdiğini görüyoruz.

Eh 26 yaşındaki genç oyuncunun paylaşımlarından vücuduna da ne kadar özen gösterdiğini görüyoruz.

Kaç tane baklava saydık orada ya, 6 mı?

Bu kaslar yattığı yerden çıkacak değil elbette... Kendisinin spor salonuna gittiğini biliyoruz.

Bu kaslar yattığı yerden çıkacak değil elbette... Kendisinin spor salonuna gittiğini biliyoruz.
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Hatta ünlü oyuncu dün akşam spor salonundan yaptığı paylaşımla bize gördüklerimizin gerçekliğini bile sorgulattı...

Hatta ünlü oyuncu dün akşam spor salonundan yaptığı paylaşımla bize gördüklerimizin gerçekliğini bile sorgulattı...

Son olarak Maviye Sürgün'de rol alan Serkan Altunorak ve Kızılcık Şerbeti'nin sevilen isimlerinden Barış Kılıç ile birlikte spor yaptıklarını paylaşan Taro Emir resmen aklımızın ayarlarıyla oynadı!

Bu üçlü gerçek manada çok güçlü!

Bu üçlü gerçek manada çok güçlü!
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Aman dikkat. 😂

Aman dikkat. 😂
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Önemli olan nereden geldiği değil...

Önemli olan nereden geldiği değil...
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...

...
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Geç mi kaldık yoksa?

Geç mi kaldık yoksa?
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Biz de sorguladık bunu. 😂

Biz de sorguladık bunu. 😂
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Fark ederse kahrolalım...

Fark ederse kahrolalım...
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Bana ne yaptınız hiç bilmiyorum. İlk defa böyle hissediyorum...

Bana ne yaptınız hiç bilmiyorum. İlk defa böyle hissediyorum...
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3 saniyeden fazla bakınca halüsinasyon sanıyorsunuz.

3 saniyeden fazla bakınca halüsinasyon sanıyorsunuz.
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Biz anladık Mertcan...

Biz anladık Mertcan...
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👇🏻

👇🏻
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İşte öyle bir şey...

İşte öyle bir şey...
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