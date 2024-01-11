Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Aşk Hayatına Dair "Yanlış Kişi" İtirafı
Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Aşk Hayatına Dair "Yanlış Kişi" İtirafı
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Kuzey Güney'in Simay'ı olarak tanıdığımız Hazar Ergüçlü, yıllar içerisinde kariyerinde yer verdiği her yapımla bizi kendine hayran bırakmaya devam etti.
Diğer yandan dijital platformda da yapımcıların en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyor Ergüçlü.
Elbette bir de sosyal medyayı kasıp kavuran Dilber var.
Diğer bir yandan ünlü oyuncu hakkında magazinde merak edilen ve konuşulan konular arasında özel hayatı da yer alıyor.
Yönetmen Onur Ünlü ile olan beş yıllık ilişkisi evlenmeleri beklerken sona ermişti hatırlarsanız.
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Ardından ünlü oyuncuyu geçtiğimiz Mayıs ayında Kutay Soyocak ile görmüştük.
Derken geçtiğimiz haftalarda Ergüçlü'den bir ilanı aşk daha gelmişti.
İlişkileri medyanın dikkatini çeken Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafında bulundu.
Şimdiye kadar daha önce yanlış seçimler yapmış olduğunu belirten Ergüçlü "Değmez, hiç kimse buna değmez" dedi.
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