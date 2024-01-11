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Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Aşk Hayatına Dair "Yanlış Kişi" İtirafı

Dansıyla Ortalığı Kasıp Kavuran Hazar Ergüçlü'den Aşk Hayatına Dair "Yanlış Kişi" İtirafı

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 08:47

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi de Hazar Ergüçlü. İnci Taneleri dizisinin tanıtımındaki pavyon dansı sahnesiyle sosyal medyayı etkisi altına alan Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda dikkat çeken bir ilişki açıklaması yaptı.

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Kuzey Güney'in Simay'ı olarak tanıdığımız Hazar Ergüçlü, yıllar içerisinde kariyerinde yer verdiği her yapımla bizi kendine hayran bırakmaya devam etti.

Kuzey Güney'in Simay'ı olarak tanıdığımız Hazar Ergüçlü, yıllar içerisinde kariyerinde yer verdiği her yapımla bizi kendine hayran bırakmaya devam etti.

Rol aldığı tüm yapımlar başarıyla devam eden ve ilgi çeken Ergüçlü'nün seçimleri her seferinde takdir edildi. İkinci dizisi olan Medcezir'de, hayat verdiği Eylül Buluter karakteri yıllar geçse de hala ikonikliğini koruyan isimler arasında.

Diğer yandan dijital platformda da yapımcıların en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyor Ergüçlü.

Diğer yandan dijital platformda da yapımcıların en çok tercih ettiği isimlerin başında geliyor Ergüçlü.

Netflix'in ilk yerli dizisi Hakan Muhafız'da Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşmıştı hatırlarsanız. Ardından pek çok dijital işi daha oldu. Şimdilerde rol aldığı iki filminin seyircisi ile buluşmasını bekliyor.

Elbette bir de sosyal medyayı kasıp kavuran Dilber var.

Elbette bir de sosyal medyayı kasıp kavuran Dilber var.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisinde başrollerden biri olan Hazar Ergüçlü, Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandıracak. Yayınlanan ilk tanıtımdan beridir kendisinin dansı olay oldu bildiğiniz gibi.

Diğer bir yandan ünlü oyuncu hakkında magazinde merak edilen ve konuşulan konular arasında özel hayatı da yer alıyor.

Diğer bir yandan ünlü oyuncu hakkında magazinde merak edilen ve konuşulan konular arasında özel hayatı da yer alıyor.

Aile ilişkilerinin çok sağlam olduğu bilinen Hazar Ergüçlü'nün aşk hayatı da oldukça ilgi çeken konular arasında.

Yönetmen Onur Ünlü ile olan beş yıllık ilişkisi evlenmeleri beklerken sona ermişti hatırlarsanız.

Yönetmen Onur Ünlü ile olan beş yıllık ilişkisi evlenmeleri beklerken sona ermişti hatırlarsanız.

Ayrılığı doğrulayan çift herhangi bir aldatma ya da kavga olmadığını, yalnızca yıprandıkları için bu kararı aldıklarını ifade etmişti. Hazar Ergüçlü ayrılmalarının arkadaşlıklarına zarar vermediğini duyurmuştu.

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Ardından ünlü oyuncuyu geçtiğimiz Mayıs ayında Kutay Soyocak ile görmüştük.

Ardından ünlü oyuncuyu geçtiğimiz Mayıs ayında Kutay Soyocak ile görmüştük.

Başlangıçta sevgilisinin yüzünü göstermeyen ve gizemli erkek arkadaşı olarak magazin tarafından el ele görüntülenen Hazar Ergüçlü, Soyocak ile olan ilişkisini sosyal medyada paylaşmıştı. Jakuzi grubunun solisti ile ilişkisi de uzun sürmedi.

Derken geçtiğimiz haftalarda Ergüçlü'den bir ilanı aşk daha gelmişti.

Derken geçtiğimiz haftalarda Ergüçlü'den bir ilanı aşk daha gelmişti.

Aralık ayı 'dump' ında yer verdiği fotoğraflardan birinde DJ Artz da yer aldı. Böylece yeni bir çifte daha 'merhaba' demiş olduk.

Burada anlattık:

İlişkileri medyanın dikkatini çeken Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafında bulundu.

İlişkileri medyanın dikkatini çeken Ergüçlü, Harper’s Bazaar Style dergisine verdiği röportajda "yanlış ilişki" itirafında bulundu.

Ünlü oyuncu 'Kendimi sabote etmeye meyilli bir yapım var.' diyerek konuya girdi.

Şimdiye kadar daha önce yanlış seçimler yapmış olduğunu belirten Ergüçlü "Değmez, hiç kimse buna değmez" dedi.

Şimdiye kadar daha önce yanlış seçimler yapmış olduğunu belirten Ergüçlü "Değmez, hiç kimse buna değmez" dedi.

'O yüzden yanlış kişileri seçtiğim oldu fakat ben öyle şanslı biriyim ki bunlar boş zamanlarıma denk geldi. İşime, huzuruma zarar verecek herhangi bir şeye geçit yok. Değmez, hiç kimse buna değmez.'

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