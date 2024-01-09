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İnci Taneleri Dizisinin Pavyon Sahnesi İçin Hazar Ergüçlü'nün Ders Aldığı Söylenen Ezo'dan Açıklama Geldi

İnci Taneleri Dizisinin Pavyon Sahnesi İçin Hazar Ergüçlü'nün Ders Aldığı Söylenen Ezo'dan Açıklama Geldi

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.01.2024 - 09:07

Tek bir fragmanla tüm sosyal medyaya damgasını vuran İnci Taneleri dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Yayına girmeden önce bile bu denli etki yaratan dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi ile hala konuşuluyor. Performansıyla herkese hayret ettiren Ergüçlü'nün, dans için eğitim aldığı söylenen Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dram dolu dizi İnci Taneleri, yayınlanan her tanıtımı ve fragmanıyla ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dram dolu dizi İnci Taneleri, yayınlanan her tanıtımı ve fragmanıyla ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanması büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Dizinin şimdiden bu denli gündem olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği o efsane fragman.

Dizinin şimdiden bu denli gündem olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği o efsane fragman.

Dizinin yayınlanan ilk tanıtımlarından biri olan Dilber'in hikayesi bizi çok şaşırtacak gibi duruyor. Daha önce Kuzey Güney'de 'Simay' isimli karaktere hayat veren Ergüçlü, işi çok daha ileri boyuta taşımış anlayacağımız kadarıyla.

Dilber isimli bir pavyon dansçısı olarak karşımıza gelecek ünlü oyuncu. Tanıtımda da söyledikleri gibi "Herkes yiyip içecek, hesabı Dilber ödeyecek." gibi duruyor.

Dilber isimli bir pavyon dansçısı olarak karşımıza gelecek ünlü oyuncu. Tanıtımda da söyledikleri gibi "Herkes yiyip içecek, hesabı Dilber ödeyecek." gibi duruyor.

Biliyorsunuz tanıtım fragmanında Hazar Ergüçlü'nün dansı tüm sosyal medyayı aldı götürdü. Herkesin dilinde 'Gemileri Yaktım' şarkısı... Tüm sosyal medya mecralarında Ergüçlü'nün dansını taklit edenlerden tutun da, şarkıyı söyleyip oynamamaya çalışanlara kadar pek çok akım dolaşıyor.

Dansıyla ne denli başarılı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteren Hazar Ergüçlü'nün nasıl bu kadar iyi dans ettiği de epey konuşulmuştu.

Dansıyla ne denli başarılı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteren Hazar Ergüçlü'nün nasıl bu kadar iyi dans ettiği de epey konuşulmuştu.

Çünkü sosyal medyada yapılan yorumları gördüyseniz, 'pavyondakiler bile şaşırmıştır' minvalinde tepkiler gelmişti kendisine.

Bahsi geçen sahnede "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren Sincanlı Erkal ise bu sahne için 10 saat uğraştıklarını söylemişti.

Bahsi geçen sahnede "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren Sincanlı Erkal ise bu sahne için 10 saat uğraştıklarını söylemişti.

Çekimlerin 10 saat sürdüğünü ve 10 saat boyunca şarkıyı canlı bir şekilde çaldıklarını söyleyen Sincanlı Erkal, 'Hazar Ergüçlü de çok iyi çalıştırılmış. Sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi ama harbiden yakışmış.' demişti.

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Sosyal medyadaki bazı iddialara göre Hazar Ergüçlü bu sahnenin çekimleri için daha önce Sincanlı Erkal'la da çalışmış olan pavyon dansçısı Ezo'dan ders almıştı.

Sosyal medyadaki bazı iddialara göre Hazar Ergüçlü bu sahnenin çekimleri için daha önce Sincanlı Erkal'la da çalışmış olan pavyon dansçısı Ezo'dan ders almıştı.

Hatta Ezo'nun da aynı şarkıda buna benzer bir dans ettiği video ortaya çıkmıştı.

Hazar Ergüçlü'ye ders verdiği söylenen Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı ve iddialara cevap verdi.

Hazar Ergüçlü'ye ders verdiği söylenen Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı ve iddialara cevap verdi.

'Arkadaşlar İnci Taneleri'nde Sincanlı Erkal Soner'le birlikte abimdir kendisi benim. 4 ya da 5 sene öncesi bir video çektik. Bu videonun buralara geleceğini ikimiz de tahmin edemiyorduk. Ona da başarılar diliyorum abime. Ayağına taş değmesin.'

Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söyledi.

Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söyledi.

'Lakin ben ne kimseye ders verdim, ne de başka bir şey yaptım. Çünkü o kadar bir ilmim yok henüz. Kamera önü eğitimim yok, dans dersi kendi aldığım dans derslerim var. Kimseye, yani Hazar Ergüçlü'ye dans dersi vermedim. Benden esinlenildiği doğru mudur? Evet bu konuda bir doğruluk payı var.'

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Hazar Ergüçlü'nün dansı, Ezo'nun dansına benziyor mu?

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