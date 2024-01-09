İnci Taneleri Dizisinin Pavyon Sahnesi İçin Hazar Ergüçlü'nün Ders Aldığı Söylenen Ezo'dan Açıklama Geldi
İnci Taneleri Dizisinin Pavyon Sahnesi İçin Hazar Ergüçlü'nün Ders Aldığı Söylenen Ezo'dan Açıklama Geldi
Tek bir fragmanla tüm sosyal medyaya damgasını vuran İnci Taneleri dizisi büyük bir merakla bekleniyor. Yayına girmeden önce bile bu denli etki yaratan dizi, Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı sahnesi ile hala konuşuluyor. Performansıyla herkese hayret ettiren Ergüçlü'nün, dans için eğitim aldığı söylenen Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dram dolu dizi İnci Taneleri, yayınlanan her tanıtımı ve fragmanıyla ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.
Dizinin şimdiden bu denli gündem olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi ise Hazar Ergüçlü'nün dans ettiği o efsane fragman.
Dilber isimli bir pavyon dansçısı olarak karşımıza gelecek ünlü oyuncu. Tanıtımda da söyledikleri gibi "Herkes yiyip içecek, hesabı Dilber ödeyecek." gibi duruyor.
Dansıyla ne denli başarılı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösteren Hazar Ergüçlü'nün nasıl bu kadar iyi dans ettiği de epey konuşulmuştu.
Bahsi geçen sahnede "Gemileri Yakarım" şarkısını seslendiren Sincanlı Erkal ise bu sahne için 10 saat uğraştıklarını söylemişti.
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Sosyal medyadaki bazı iddialara göre Hazar Ergüçlü bu sahnenin çekimleri için daha önce Sincanlı Erkal'la da çalışmış olan pavyon dansçısı Ezo'dan ders almıştı.
Hatta Ezo'nun da aynı şarkıda buna benzer bir dans ettiği video ortaya çıkmıştı.
Hazar Ergüçlü'ye ders verdiği söylenen Ezo konu hakkında ilk kez açıklama yaptı ve iddialara cevap verdi.
Ankaralı Ezo, Hazar Ergüçlü'ye kendisinin ders vermediğini fakat onun dansından esinlenildiğinin doğru olduğunu söyledi.
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