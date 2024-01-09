İnci Taneleri Dizisinin Pavyon Sahnesi İçin Hazar Ergüçlü'nün Ders Aldığı Söylenen Ezo'dan Açıklama Geldi

'Lakin ben ne kimseye ders verdim, ne de başka bir şey yaptım. Çünkü o kadar bir ilmim yok henüz. Kamera önü eğitimim yok, dans dersi kendi aldığım dans derslerim var. Kimseye, yani Hazar Ergüçlü'ye dans dersi vermedim. Benden esinlenildiği doğru mudur? Evet bu konuda bir doğruluk payı var.'