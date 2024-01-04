Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Sahnesinde Şarkı Söyleyen Sincanlı Erkal, Çekimlerin Perde Arkasını Anlattı
Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Sahnesinde Şarkı Söyleyen Sincanlı Erkal, Çekimlerin Perde Arkasını Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=uGOMV...
İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteriyle gündem olan Hazar Ergüçlü, dansıyla çok konuşulmuştu. Pavyon dansı sırasında 'Gemileri Yakarım' şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, çekimlerle ilgili açıklamalarını Kanal D'ye yaptı. Bizler de sizin için derledik.👇
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "İnci Taneleri" dizisi ilk fragmanıyla kendisinden söz ettirmeye başladı bile.
Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı diziyle ilgili ayrıntıları sizlerle daha önce paylaşmıştık.
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı olarak dans ettiği fragman uzun süre akıllardan çıkmayacak gibi.
Sahnede "Gemileri Yakarım" şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, şarkı ve sahne çekimiyle ilgili ilk kez Kanal D habere konuştu.
Sahneyle ilgili ise çekimlerin 10 saat sürdüğünü, 10 saat boyunca şarkıyı çaldıklarını belirtti.
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