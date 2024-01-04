Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Sahnesinde Şarkı Söyleyen Sincanlı Erkal, Çekimlerin Perde Arkasını Anlattı

“Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık. Hazar Ergüçlü de çok iyi çalıştırılmış. Sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi ama harbiden yakışmış.”

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