Görüş Bildir
Haberler
TV
Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Sahnesinde Şarkı Söyleyen Sincanlı Erkal, Çekimlerin Perde Arkasını Anlattı

Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Dansı Sahnesinde Şarkı Söyleyen Sincanlı Erkal, Çekimlerin Perde Arkasını Anlattı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
04.01.2024 - 16:55

İnci Taneleri dizisinde Dilber karakteriyle gündem olan Hazar Ergüçlü, dansıyla çok konuşulmuştu. Pavyon dansı sırasında 'Gemileri Yakarım' şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, çekimlerle ilgili açıklamalarını Kanal D'ye yaptı. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=uGOMV...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "İnci Taneleri" dizisi ilk fragmanıyla kendisinden söz ettirmeye başladı bile.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "İnci Taneleri" dizisi ilk fragmanıyla kendisinden söz ettirmeye başladı bile.

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı diziyle ilgili ayrıntıları sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Selma Ergeç ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı diziyle ilgili ayrıntıları sizlerle daha önce paylaşmıştık.

👇

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı olarak dans ettiği fragman uzun süre akıllardan çıkmayacak gibi.

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansçısı olarak dans ettiği fragman uzun süre akıllardan çıkmayacak gibi.

Dilber'in dans ettiği anda Sincanlı Erkal olarak tanıdığımız Erkal Soner de ekranda yer aldı.

Sahnede "Gemileri Yakarım" şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, şarkı ve sahne çekimiyle ilgili ilk kez Kanal D habere konuştu.

Sahnede "Gemileri Yakarım" şarkısını söyleyen Sincanlı Erkal, şarkı ve sahne çekimiyle ilgili ilk kez Kanal D habere konuştu.

Erkal, “Ben bile şok oldum. Şarkı bir anda patladı ve milyonlara ulaştı. Herkesin diline düştü. 26 yıldır sahne hayatının içindeyim ama yıldızım Yılmaz Erdoğan sayesinde parladı. Gerçekten arayan arayana... Hollanda’dan, Belçika’dan, Danimarka’dan... Her yerden mesaj ve telefonlar geliyor. “ sözleriyle şarkının hikayesini anlattı.

Sahneyle ilgili ise çekimlerin 10 saat sürdüğünü, 10 saat boyunca şarkıyı çaldıklarını belirtti.

Sahneyle ilgili ise çekimlerin 10 saat sürdüğünü, 10 saat boyunca şarkıyı çaldıklarını belirtti.

“Aslında her şey bir anda sahnede gelişti. Çekimler yaklaşık 10 saat sürdü ve 10 saat boyunca canlı canlı çaldık. Hazar Ergüçlü de çok iyi çalıştırılmış. Sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi ama harbiden yakışmış.” 

Kanal D ekranlarında izleyeceğimiz diziyle ilgili sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?