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Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Dans Ettiği Anlara Yapılan Alıntılar Sizi Çok Güldürecek

Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye Yılbaşı'nda Dans Ettiği Anlara Yapılan Alıntılar Sizi Çok Güldürecek

Acun Ilıcalı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:03

Yılbaşı akşamı ekrana gelen O Ses Türkiye'de jüri olan Acun Ilıcalı'nın söylenen şarkılara eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın kendine has dansını rahat bırakmayan goygoycular, o anlara enfes benzetmeler yaptılar.

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Bir TV8 efsanesi olan O Ses Türkiye Yılbaşı bu sene Beyaz'ın sunumu ve Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi olmasıyla gerçekleşti.

Bir TV8 efsanesi olan O Ses Türkiye Yılbaşı bu sene Beyaz'ın sunumu ve Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi olmasıyla gerçekleşti.

Söz konusu programdaki performanslar yılbaşına damga vururken, jüri üyesi olan Acun Ilıcalı'nın dansı dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu programdaki performanslar yılbaşına damga vururken, jüri üyesi olan Acun Ilıcalı'nın dansı dikkatlerden kaçmadı.

Sarp Apak ve eşinin şarkı söylediği anlarda dans eden Ilıcalı bu anlarıyla sosyal medyada gündem olurken, haliyle goygoycuların radarına takıldı.

Sarp Apak ve eşinin şarkı söylediği anlarda dans eden Ilıcalı bu anlarıyla sosyal medyada gündem olurken, haliyle goygoycuların radarına takıldı.

İşte o anlar:

Acun Ilıcalı'nın dansına yapılan enfes benzetmeleri de buraya bırakıyoruz:

Acun Ilıcalı'nın dansına yapılan enfes benzetmeleri de buraya bırakıyoruz:
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