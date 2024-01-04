Seyran ve Pelin'in Üzerine Yalı Çapkını'nda Ferit'e Yeni Partner Geliyor
Seyran ve Pelin'in Üzerine Yalı Çapkını'nda Ferit'e Yeni Partner Geliyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Ferit karakteri dur durak bilmiyor. Seyran'la evliyken Pelin'i hamile bırakan Ferit'in hayatındaki kadın sayısı zaten bir hayli fazlayken, senaryoya göre Ferit'e bir partner daha geliyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 2. sezonuyla ilk sezonunu mumla aratmaya devam ederken, reytingleri giderek düşen dizinin düze çıkması için çareler aranıyor.
Sezon finalinde Ferit'in kurşunların önüne atladığı dizinin 2. sezonunda bol miktarda Seyran-Ferit aşkı göreceğimiz umarken, yeniden evlenen çift daha kırkı çıkmadan ayrıldı.
Pelin'in hamile bir şekilde ve tüm anne tarafıyla diziye dahil olmasıyla iyice çorbaya dönen Yalı Çapkını'nda son olarak Seyran ve Ferit birbirine düşman olurken, Birsen Altuntaş'ın yeni haberi senaryonun giderek değiştiğini gözler önüne serdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre zaten hayatında çok kadın yokmuş gibi Ferit'e yine partner geliyor.
Dizinin 53. bölümünde kadroya dahil olacak olan Betül Aktel, dizide Nevra karakterine hayat vererek Ferit'in hayatına girecek.
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Bakalım Yalı Çapkını'nda daha neler olacak? Yorumlarda buluşalım...
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