Seyran ve Pelin'in Üzerine Yalı Çapkını'nda Ferit'e Yeni Partner Geliyor

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nda Ferit karakteri dur durak bilmiyor. Seyran'la evliyken Pelin'i hamile bırakan Ferit'in hayatındaki kadın sayısı zaten bir hayli fazlayken, senaryoya göre Ferit'e bir partner daha geliyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş