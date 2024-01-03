Set Çalışanı, Ekran Başında İmrenerek İzlediğimiz Yemek Sahnelerindeki Yemeklere Neler Olduğunu Anlattı

Ekran başında dizi izlerken hiç şüphesiz hepimiz kalabalık yemek sofralarına özeniriz. Oyuncular azar azar yediği bu yemeklere ne olduğu her zaman merak konusu olurken, set çalışanı Yener Yalçın bu merakımızı bir videoyla giderdi.

KAYNAK: Yener Yalçın/Instagram