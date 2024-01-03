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Set Çalışanı, Ekran Başında İmrenerek İzlediğimiz Yemek Sahnelerindeki Yemeklere Neler Olduğunu Anlattı

Set Çalışanı, Ekran Başında İmrenerek İzlediğimiz Yemek Sahnelerindeki Yemeklere Neler Olduğunu Anlattı

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 21:24

Ekran başında dizi izlerken hiç şüphesiz hepimiz kalabalık yemek sofralarına özeniriz. Oyuncular azar azar yediği bu yemeklere ne olduğu her zaman merak konusu olurken, set çalışanı Yener Yalçın bu merakımızı bir videoyla giderdi.

KAYNAK: Yener Yalçın/Instagram

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1aFzZ...
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Dizilerdeki kalabalık yemek sahnelerini hepimiz özenerek izlemişizdir.

Dizilerdeki kalabalık yemek sahnelerini hepimiz özenerek izlemişizdir.

Söz konusu yemek sahnelerindeki yiyecekler oyuncular tarafından azar azar yenirken, kalan yiyeceklere ne olduğu her zaman merak konusu olmuştur.

Söz konusu yemek sahnelerindeki yiyecekler oyuncular tarafından azar azar yenirken, kalan yiyeceklere ne olduğu her zaman merak konusu olmuştur.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, yıllardır merak ettiğimiz bu duruma açıklık getiren bir video paylaştı.

TikTok fenomeni set çalışanı Yener Yalçın, yıllardır merak ettiğimiz bu duruma açıklık getiren bir video paylaştı.

Kalan yemeklerin hepsinin çöpe atıldığını gösteren Yalçın, bu yemeklerin çoğunun çiğ ve ilaçlı olduğunu belirtti.

Kalan yemeklerin hepsinin çöpe atıldığını gösteren Yalçın, bu yemeklerin çoğunun çiğ ve ilaçlı olduğunu belirtti.

İşte o video:

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