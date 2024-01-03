Ömer'in Çift Hayat Yaşayan Yeni Aşkıyla Dumur Olduğumuz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler

Bir haftalık ekran molası veren Kızılcık Şerbeti 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak ve bu bölümü için yine enfes bir fragman hazırladı. Alev ve Apo'nun son gaz devam eden aşkına Pembe'den beklenmedik bir müdahale gelirken, Ömer'in tek gecelik aşkının bambaşka bir kişiliğinin ortaya çıkması görenleri şoke etti.