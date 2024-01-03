Ömer'in Çift Hayat Yaşayan Yeni Aşkıyla Dumur Olduğumuz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Ömer'in Çift Hayat Yaşayan Yeni Aşkıyla Dumur Olduğumuz Kızılcık Şerbeti Fragmanına Gelen Tepkiler
Bir haftalık ekran molası veren Kızılcık Şerbeti 12 Ocak Cuma günü yayınlanacak ve bu bölümü için yine enfes bir fragman hazırladı. Alev ve Apo'nun son gaz devam eden aşkına Pembe'den beklenmedik bir müdahale gelirken, Ömer'in tek gecelik aşkının bambaşka bir kişiliğinin ortaya çıkması görenleri şoke etti.
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1 hafta sürecek ekran molası veren Kızılcık Şerbeti, 12 Ocak Cuma günü tam gaz devam ederken, izleyicilerine yeni bölüm fragmanı bırakmayı da ihmal etmedi.
Ertuğrul'un Nursema aşkından tutun da Pembe'nin Alev'i hapse attırmasına ve Nursema-Umut çiftinin dolandırılmasına kadar bu bölüm konular epey fazla olurken asıl bombayı sona sakladık.
Kıvılcım'ın Ertuğrul'la olmasının ardından iyice dağıtan Ömer'in tek gecelik aşkı Görkem'in bilmediğimiz bir yanına tanık olduğumuz fragmanda görüyoruz ki Görkem aslında iki farklı hayat yaşıyor.
Özge Özacar'ın kadroya dahil olacağı 46. bölüm 2. fragman izleyicilerden öylesine büyük beğeni topladı ki biz de hemen bu tepkileri derledik.
Önce fragmanı izleyip kaosa doymanızı öneririz:
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Tepkiler için buradan lütfen:
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