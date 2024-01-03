'Benim Güzel Ailem' Dizisinin Yönetmeni Sadullah Celen Hayatını Kaybetti!
'Benim Güzel Ailem' Dizisinin Yönetmeni Sadullah Celen Hayatını Kaybetti!
Kaynak: https://www.haberturk.com/unlu-yonetm...
Türk televizyonlarında ekrana gelen ve çok sevilen dizilerden bazılarının yönetmen koltuğunda oturan Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti. Yönetmenin vefatını onunla birlikte çalışan ünlü oyuncular sosyal medya hesaplarından duyurdu. Detaylar içerikte!
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Yedi Numara, Erkekler Ağlamaz, Fatih Harbiye ve Güneşin Kızları adlı televizyon dizilerinin yönetmen koltuğunda oturan ünlü yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında hayatını kaybetti.
1960 yılında İzmir'de doğan Celen, 1985 yılında çekilen Züğürt Ağa filminde yönetmen yardımcılığı göreviyle sinema ve dizi kariyerine başlamıştı.
Basında yer alan haberlere göre yönetmen Celen'in beynindeki pıhtı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kendisiyle birçok yapımda yer alan ünlü oyuncular yönetmenin ölüm haberiyle ilgili duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Celen'in 2015 yılında yönetmenliğini yaptığı Güneşin Kızları dizisinde rol alan oyuncu Hande Erçel, ölüm haberini Bali'deki tatili sırasında aldı. Erçel, sosyal medya paylaşımında "Sadullah hocam, seni asla ama asla unutmayacağız" sözlerine yer verdi.
Oyuncu Tolga Sarıtaş ise Celen ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşıp "Yıllar önce çok güzel bir yolculuğu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu" dedi.
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2018 yılında ekranlara gelen ve Celen'in yönetmenliğini yaptığı Elimi Bırakma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Alp Navruz ise yaptığı paylaşımda "Mekanın cennet olsun hocam" diyerek duygularını paylaştı.
2023 yılında ekranlara gelen Benim Güzel Ailem dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu Onur Buldu ise yönetmenin ölümüyle çok üzgün olduğunu belirten bir mesaj paylaştı.
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