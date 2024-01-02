Survivor Başlar Başlamaz Soluğu Dominik'te Alan Şeyma Subaşı'nın Ara Bozmaya Gittiği İddia Edildi

Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı'nın bu hamlesine sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi. Bazı kullanıcılar ise Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin arasını bozmaya gittiğini iddia etti.

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