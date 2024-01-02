Survivor Başlar Başlamaz Soluğu Dominik'te Alan Şeyma Subaşı'nın Ara Bozmaya Gittiği İddia Edildi
Survivor Başlar Başlamaz Soluğu Dominik'te Alan Şeyma Subaşı'nın Ara Bozmaya Gittiği İddia Edildi
Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te alan Şeyma Subaşı'nın bu hamlesine sosyal medya kullanıcıları anlam veremedi. Bazı kullanıcılar ise Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin arasını bozmaya gittiğini iddia etti.
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Şeyma Subaşı'yı tanımayanlar için hemen ufak bir özet geçelim.
Hepimiz kendisini Acun Ilıcalı ile yaşadığı yasak aşk sayesinde tanıdık. O yıllarda Acun Ilıcalı Zeynep Yılmaz ile evliydi ve Subaşı, Ilıcalı'nın sunuculuk yaptığı yarışmaya katılmıştı.
Bu pozu mutlaka hatırlıyorsunuzdur. İşte bu poz Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz boşanmasının ardından paylaşılmıştı.
Ama Subaşı'da aradığı mutluluğu bulamamış ve Acun Ilıcalı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanma kararı almıştı.
Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra Subaşı yeni aşklara yelken açmış hatta bir kere daha evlenmiş ve yine boşanmıştı.
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Geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'den tek celsede boşanan Subaşı, şimdilerde bekarlığın tadını çıkarıyor diyebiliriz.
Hatta Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı.
Bu harekete "gidecek başka yer mi yoktu?" diyenler de oldu "Acun'la sevgilisinin arasını bozmaya gitti" diyenler de 👇🏼
Sizce Şeyma Subaşı'nın Dominik tatili ara bozmak için olabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
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zamanlama manidar gerici atak dozunu arttırmışken bütün yorumları kapatıyorlar inanılmaz. bunu da silnedio
hilafetin amk
yavşak onedio