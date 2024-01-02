'Ayak Parmağı' Yorumlarından Nasibini Alan Nazlı Sabancı'nın Ayakkabısı Gözlerden Kaçmadı, Elbisesi Olay Oldu!

Sabancı ailesinin biricik gelini Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen isimlerden! Geçtiğimiz saatlerde yılbaşı gecesi kombinini paylaşan Nazlı Sabancı bu sefer de hem ayak parmağı yorumlarına aldığı önlemle, hem de elbise seçimiyle dillere fena düştü!