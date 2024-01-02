'Ayak Parmağı' Yorumlarından Nasibini Alan Nazlı Sabancı'nın Ayakkabısı Gözlerden Kaçmadı, Elbisesi Olay Oldu!
'Ayak Parmağı' Yorumlarından Nasibini Alan Nazlı Sabancı'nın Ayakkabısı Gözlerden Kaçmadı, Elbisesi Olay Oldu!
Sabancı ailesinin biricik gelini Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden hiç düşmeyen isimlerden! Geçtiğimiz saatlerde yılbaşı gecesi kombinini paylaşan Nazlı Sabancı bu sefer de hem ayak parmağı yorumlarına aldığı önlemle, hem de elbise seçimiyle dillere fena düştü!
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2017 yılında aşk yaşamaya başlayan Nazlı ve Hacı Sabancı 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturmuştu hatırlarsanız.
O günden bu yana magazinin radarından hiç kaçamayan Sabancı ailesinin biricik gelini, Arzu Aleyna'nın annesi Nazlı Sabancı, kombin seçimleriyle sık sık gündeme geliyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz hafta ailece yedikleri yılbaşı yemeğinden fotoğrafını paylaşan Nazlı Sabancı, kıyafet ve ayakkabı seçimiyle topa tutulmuştu.
Ardından Nazlı Sabancı'dan bir de kıymetli kocasıyla poz gelmişti. Bu sefer de gözler direkt ayak parmaklarına çevrilmişti!
Geçtiğimiz dakikalarda gecikmeli yılbaşı postu paylaşan Nazlı Sabancı, yine ve yeniden elbise seçimiyle gündem oldu.
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Nazlı Sabancı'nın güllü çiçekli kırmızı elbisesi, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nde Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber'in kıyafetine benzetildi...
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Fakat gözlerden kaçmayan bir şey daha vardı... O da üst üste ayak parmaklarına yorum alan Nazlı Sabancı'nın yorumları okumuş gibi yaptığı ayakkabı değişikliği! 👇
Nazlı Sabancı'nın kapalı ayakkabı giymesi, sosyal medya kullanıcılarından nasibini almış dedirtti!👇
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