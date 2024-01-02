Tam "Eskiye Döndü Şükür" Dedirtmişti ki Yine Yaptı Yapacağını: Merve Boluğur'un 2024 Pozu Dillere Fena Düştü
Tam "Eskiye Döndü Şükür" Dedirtmişti ki Yine Yaptı Yapacağını: Merve Boluğur'un 2024 Pozu Dillere Fena Düştü
Geçtiğimiz günlerde Dubai'den 100 milyon TL'lik teklif aldığını şen şakrak duyuran Merve Boluğur, siyahlar içinde kırmızı rujlu balkon pozlarıyla 'Eski Merve'ye dönüyor şükür' dedirtmiş, sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmıştı... 'Şükür' modu kısa sürdü, Merve Boluğur yine yaptı yapacağını!
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Acemi Cadı'daki tatlı, masum, saf Ayşegül rolüyle hayatımıza giren Merve Boluğur, yıllar içerisinde oyunculuğuyla değil geçirdiği ruh hali ve imaj değişiklikleriyle dikkat çekti.
Sosyal medya hesabını inanılmaz aktif kullanan ve her gün hepimize en az bir Merve dozu veren Boluğur, haliyle enteresan pozları ve ilginç açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Dubai'den 100 milyonluk bir teklif aldığını söylemiş, Dubai yolcusu olduğunu açıklamıştı kendisi. Üstelik keyfi de çok yerindeydi!
Ardından bir balkon pozları geldi ki, siyahlara bürünmüş kırmızı rujlu Merve Boluğur'u görenler "Şükürler olsun eski Merve'ye dönüyor galiba" diyerek sevinmişti.
Gelin görün ki Merve Boluğur yine yaptı yapacağını! Herkesin iltifatlar yağdırdığı umut yeşerten balkon pozlarına "eskiye dönüyor şükür" diyen herkesi hayal kırıklığına uğratan bir yenisini ekledi! 👇
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1. Gelin, dili dışarıda Merve'yi görenler ne demiş beraber bakalım!😂
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18. Belki de özü budur? Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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