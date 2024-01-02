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Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Obezite Ameliyatı İddialarına Yanıt Verdi

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Obezite Ameliyatı İddialarına Yanıt Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 20:21

2006 yılında ekran macerasına başlayan Yaprak Dökümü, uzun yıllar boyunca seyirciyle buluştu. Dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün ise dizinin ardından verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Ünlü ismin obezite ameliyatı olduğu iddia edilmişti. 

2. Sayfa'nın haberine göre Halil Ergün, bu iddiaları yalanladı.

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Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan Yaprak Dökümü, günümüzde hala popülerliğini koruyor.

Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan Yaprak Dökümü, günümüzde hala popülerliğini koruyor.

2006 yılında ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi, kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül gibi birçok ünlü ismi buluşturmuştu.

Yıllar geçse de ekranların popüler dizisi olma özelliğini kaybetmedi.

Yıllar geçse de Yaprak Dökümü'nün bazı replikleri hala aklımızda! Örneğin "Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" gibi...

Yıllar geçse de Yaprak Dökümü'nün bazı replikleri hala aklımızda! Örneğin "Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" gibi...

Tekin ailesinin babası Ali Rıza Bey ve annesi Hayriye Hanım. Bu ikilinin diyalogları dizinin en çok aklımızda kalan detaylarından bir tanesi. Öyle ki 'tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey' cümlesi, dizinin mini özeti adeta.

Elbette dizinin bir efsane haline gelmesinde usta oyuncuların da büyük payı var.

Elbette dizinin bir efsane haline gelmesinde usta oyuncuların da büyük payı var.

Usta oyuncu Halil Ergün, Ali Rıza Tekin karakterine hayat verdi Yaprak Dökümü'nde. Kendisine Güven Hokna eşlik etti. Hal böyle olunca Tekin ailesinin dramı, seyircileri aldı götürdü.

Yaprak Dökümü finalinin ardından Halil Ergün ise popülerliğini korumaya devam etti.

Yaprak Dökümü finalinin ardından Halil Ergün ise popülerliğini korumaya devam etti.

Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 40 kilo verdiği ortaya çıkan Halil Ergün, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönemin en popüler isimlerinden Ergün'ün değişimi, herkesi şaşırttı.

Halil Ergün'ün kilo verme sürecinde obezite ameliyatı olduğu iddia edilmişti.

Halil Ergün'ün kilo verme sürecinde obezite ameliyatı olduğu iddia edilmişti.

Halil Ergün, son olarak Haberler.com'un Mart ayındaki bir programına konuk olmuştu. Ünlü ismin kilo verdiği gözlerden kaçmamıştı. Ergün'ün ameliyat olduğu, çeşit çeşit diyetler uyguladığı iddialar arasındaydı.

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2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.

2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.

2. Sayfa'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ergün'ün 'Gençleştim, bedenimle barıştım, kendimin farkına vardım. Kıskanmayın! Hiç öyle ameliyat falan yok!' dediği iddia edildi.

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