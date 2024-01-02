Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Obezite Ameliyatı İddialarına Yanıt Verdi
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, Obezite Ameliyatı İddialarına Yanıt Verdi
2006 yılında ekran macerasına başlayan Yaprak Dökümü, uzun yıllar boyunca seyirciyle buluştu. Dizinin Ali Rıza Bey'i Halil Ergün ise dizinin ardından verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Ünlü ismin obezite ameliyatı olduğu iddia edilmişti.
2. Sayfa'nın haberine göre Halil Ergün, bu iddiaları yalanladı.
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Kadrosunda birbirinden ünlü isimleri buluşturan Yaprak Dökümü, günümüzde hala popülerliğini koruyor.
Yıllar geçse de Yaprak Dökümü'nün bazı replikleri hala aklımızda! Örneğin "Tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey" gibi...
Elbette dizinin bir efsane haline gelmesinde usta oyuncuların da büyük payı var.
Yaprak Dökümü finalinin ardından Halil Ergün ise popülerliğini korumaya devam etti.
Halil Ergün'ün kilo verme sürecinde obezite ameliyatı olduğu iddia edilmişti.
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2. Sayfa'nın haberine göre, Halil Ergün, hakkında çıkan obezite ameliyatı iddialarını yalanladı.
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