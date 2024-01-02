Yılın İlk Düşüşü Yaşandı: Metin Akdülger'in Rol Arkadaşı Mina Akdin ile Çektiği Reels'e Bayılacaksınız!

Evet arkadaşlar, eğer hazırsanız yılın ilk düşüşünü yaşıyoruz! Metin Akdülger'in Sandık Kokusu dizisindeki genç rol arkadaşı Mina Akdin ile çektiği reels videosundaki dans koreografisi bir kez daha kendisine hayran kalmamıza yol açtı.