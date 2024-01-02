Yılın İlk Düşüşü Yaşandı: Metin Akdülger'in Rol Arkadaşı Mina Akdin ile Çektiği Reels'e Bayılacaksınız!
Yılın İlk Düşüşü Yaşandı: Metin Akdülger'in Rol Arkadaşı Mina Akdin ile Çektiği Reels'e Bayılacaksınız!
Evet arkadaşlar, eğer hazırsanız yılın ilk düşüşünü yaşıyoruz! Metin Akdülger'in Sandık Kokusu dizisindeki genç rol arkadaşı Mina Akdin ile çektiği reels videosundaki dans koreografisi bir kez daha kendisine hayran kalmamıza yol açtı.
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Anlatmaya gerek yok, kendisine hayranlığımız taa 2013 yılında Medcezir ile başladı.
O gün bugündür de ülkenin yakışıklı oyuncu rezervinde yerini aldı.
Aldığı her rolle büyük beğeni toplayan Metin Akdülger, yeniden TV ekranlarındaki yerini aldı.
Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Necip Memili gibi başarılı oyuncularla birlikte rol aldığı Sandık Kokusu dizisinde ilginç bir karaktere hayat veriyor.
Bu masum görüntüsünün altında oldukça belalı biri yatıyor çünkü!
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Ancak bu kez onu gündeme getiren oyunculuğu ya da özel hayatı değil, dizide birlikte rol aldığı genç oyuncu Mina Akdin ile birlikte çektiği reels videosu!
Şu koreografiye, şu dansa, şu uyuma bir bakar mısınız?!
Haliyle bu muhteşem anlara yorum yağdı.
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