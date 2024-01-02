İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal Çiftinin Bebekleri Dünyaya Gözlerini Açtı: "Hoşgeldin Azra Bebek"

Dizi çekimleri için Makedonya da bulunan İsmail Ege Şaşmaz yılbaşı için ülkeye dönmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve eşi Hande Ünal yeni yıla girer girmez bebeklerini kucaklarına aldı. Detaylar içeriğimizde👇