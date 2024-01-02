İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal Çiftinin Bebekleri Dünyaya Gözlerini Açtı: "Hoşgeldin Azra Bebek"
İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal Çiftinin Bebekleri Dünyaya Gözlerini Açtı: "Hoşgeldin Azra Bebek"
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Dizi çekimleri için Makedonya da bulunan İsmail Ege Şaşmaz yılbaşı için ülkeye dönmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve eşi Hande Ünal yeni yıla girer girmez bebeklerini kucaklarına aldı. Detaylar içeriğimizde👇
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Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ı "Güneşi Beklerken" ya da "Barış Akarsu Merhaba" filminden tanıyor olabilirsiniz.
Ayrıca İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz kardeşler Türk televizyonunun tanınan oyuncu kardeşlerinden biri.
Ege Şaşmaz 2021 yılının Temmuz ayında Hande Ünal ile dünyaevine girmişti.
Evliliklerin üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra çift bebek bekledikleri haberini sevenleriyle paylaşmıştı.
''Beyaz Zambak'' dizisi çekimleri için Kuzey Makedonya'da bulunan oyuncu yılbaşı için Türkiye'ye dönmüşken müjdeli haber geldi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünal ve Şaşmaz çifti 2 Ocak sabahı "Azra" ismini verdikleri kızları ile tanıştılar.
Oyuncunun kardeşi Aytaç Şaşmaz abisinin yanına olup, mutluluğunu paylaşan isimlerden biri oldu elbette.
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