"Kaynana Nefreti Zuhur Etmiş": Skandallar Prensesi Alizade, Ezhel'in Annesine Diss Attı
"Kaynana Nefreti Zuhur Etmiş": Skandallar Prensesi Alizade, Ezhel'in Annesine Diss Attı
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2023 yılının son magazin bombası Rap müzik dünyasında patladı. Ezhel ve Alizade ikilisi sosyal medyaya damga vurdu.
Alizade, gittiği Almanya'da ünlü rapçi Ezhel ile bir araya gelince, birlikte bir şarkı çıkaracakları düşünüldü ilk olarak.
Türkiye'de yaşadığı olaylardan sonra Almanya'ya taşınan Ezhel'le birlikte karesini paylaşan Alizade bir süre sonra "Evimin erkeği, evimin direği" sözleriyle yeniden ortalığı karıştırdı.
Takipçilerine "Aşk mı yaşıyorlar yoksa arkadaşlar mı?" diye düşündürten ikili çok geçmeden yeni bir kare yayınladı. Alizade'nin "Enişteniz" açıklaması aşk ilan olarak değerlendirildi!
Tabii bu taze aşkların ilişkisine karşı çıkanlar, tepki gösterenler de oldu. Bunların başında yer alan kişi ise Ezhel'in annesi Ulya Hanım oldu.
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Oğluyla aşk yaşadığı ihtimali karşısında deliye dönen Ulya Hanım sinirli emojilerden oluşan yorumlar yağdırdı.
Alizade "Anneciğim ne zaman istemeye geliyorsunuz? Biz Moskova'dayız." yorumundan sonra da Ulya Hanım'dan olumsuz not aldı.
Ezhel'in annesine tıpkı onun gibi yanıt vermeyi seçen Alizade de sinirli emojilerle bir paylaşımda bulununca sosyal medya kullanıcıları da epey güldü.
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Kızgın suratlardan sonra bir farklı yol denemeye karar veren Alizade başına şal attığı bir pozunu "Bugun de Boyle uyandukkkk" notuyla paylaştı.
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Aşk haberleri tam gaz devam ederken Ezhel'den bir paylaşım geldi. Ezhel "Arkadaşım, dostum" kelimelerinin geçtiği videoya Alizade'yi etiketledi.
Alizade, sevdiğinden gelen "sadece arkadaşız" paylaşımına da sinirli suratlarla tepki gösterdi.
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