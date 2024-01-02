"Kaynana Nefreti Zuhur Etmiş": Skandallar Prensesi Alizade, Ezhel'in Annesine Diss Attı

Ezhel ve Alizade ikilisinin Almanya'daki buluşması aşk dedikodularının ateşini hararetlendirdi. Ezhel'in annesi Ulya Hanım ise sosyal medyayı kasıp kavuran ilişki yorumlarına bile katlanamadı. Ulya Hanım'ın müstakbel gelini hakkındaki sinirli yorumlarına Alizade'den de tepki gecikmedi.