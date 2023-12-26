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Büyük Buluşma! Almanya'ya Giden Alizade "Evimin Erkeği" Diyerek Ezhel'in Yemek Yaptığı Anları Paylaştı

Büyük Buluşma! Almanya'ya Giden Alizade "Evimin Erkeği" Diyerek Ezhel'in Yemek Yaptığı Anları Paylaştı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
26.12.2023 - 13:50

Almanya çıkartması yapan Alizade'nin rotasında Ezhel de vardı. Summer Cem ve Ezhel ile bir araya gelen Alizade'nin albüm çalışması içinde olduğu düşünülürken Alizade, Ezhel'in yemek yaptığı anları 'Evimin erkeği, evimin direği' açıklamasıyla paylaştı.

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Rap dünyasının asi kızı Alizade'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz...

Rap dünyasının asi kızı Alizade'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz...

İlginç şarkıları, değişik tavırları ve acayip söylemleriyle sık sık gündeme gelen Alizade, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya bir çıkartma yaptı.

İlginç şarkıları, değişik tavırları ve acayip söylemleriyle sık sık gündeme gelen Alizade, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya bir çıkartma yaptı.

Summer Cem ile bir araya gelen Alizade, bundan önce de yeni nesil Rap müziğin efsanelerinden biriyle buluşmuştu.

Summer Cem ile bir araya gelen Alizade, bundan önce de yeni nesil Rap müziğin efsanelerinden biriyle buluşmuştu.

Bu isim Ezhel'di! Yaşadığı olaylar sonrası Almanya'ya taşınan ve uzun zamandır Türkiye'ye adım dahi atmayan Ezhel, Alizade'yi evinde ağırlamıştı.

Bu isim Ezhel'di! Yaşadığı olaylar sonrası Almanya'ya taşınan ve uzun zamandır Türkiye'ye adım dahi atmayan Ezhel, Alizade'yi evinde ağırlamıştı.

Ağırladı demek doğru mu bilmiyoruz ama ev işi bile yaptırmıştı Alizade'ye! 😂

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Ev işi paylaşımına karşılık olarak Alizade, Ezhel'in yemek yaptığı anları paylaştı.

Hem de "Evimin erkeği, evimin direği" açıklamasıyla!

Hem de "Evimin erkeği, evimin direği" açıklamasıyla!

İkilinin buluşmasına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

İkilinin buluşmasına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
twitter.com

Ne dersiniz? Gelir mi bi' düet?

Ne dersiniz? Gelir mi bi' düet?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com
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