Büyük Buluşma! Almanya'ya Giden Alizade "Evimin Erkeği" Diyerek Ezhel'in Yemek Yaptığı Anları Paylaştı
Büyük Buluşma! Almanya'ya Giden Alizade "Evimin Erkeği" Diyerek Ezhel'in Yemek Yaptığı Anları Paylaştı
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Rap dünyasının asi kızı Alizade'yi tanımayan yoktur diye düşünüyoruz...
İlginç şarkıları, değişik tavırları ve acayip söylemleriyle sık sık gündeme gelen Alizade, geçtiğimiz günlerde Almanya'ya bir çıkartma yaptı.
Summer Cem ile bir araya gelen Alizade, bundan önce de yeni nesil Rap müziğin efsanelerinden biriyle buluşmuştu.
Bu isim Ezhel'di! Yaşadığı olaylar sonrası Almanya'ya taşınan ve uzun zamandır Türkiye'ye adım dahi atmayan Ezhel, Alizade'yi evinde ağırlamıştı.
Ağırladı demek doğru mu bilmiyoruz ama ev işi bile yaptırmıştı Alizade'ye! 😂
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Ev işi paylaşımına karşılık olarak Alizade, Ezhel'in yemek yaptığı anları paylaştı.
Hem de "Evimin erkeği, evimin direği" açıklamasıyla!
İkilinin buluşmasına sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
Ne dersiniz? Gelir mi bi' düet?
Yorumlarda buluşalım!
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