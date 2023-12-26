Büyük Buluşma! Almanya'ya Giden Alizade "Evimin Erkeği" Diyerek Ezhel'in Yemek Yaptığı Anları Paylaştı

Almanya çıkartması yapan Alizade'nin rotasında Ezhel de vardı. Summer Cem ve Ezhel ile bir araya gelen Alizade'nin albüm çalışması içinde olduğu düşünülürken Alizade, Ezhel'in yemek yaptığı anları 'Evimin erkeği, evimin direği' açıklamasıyla paylaştı.