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İstenmeyen Gelin Olan Alizade'nin Ezhel'in Annesine Yazdığı Cevap Kahkaha Attırdı!

İstenmeyen Gelin Olan Alizade'nin Ezhel'in Annesine Yazdığı Cevap Kahkaha Attırdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
02.01.2024 - 10:58

Alizade ve Ezhel'in Almanya buluşmasının ardından Ezhel'in annesi ikilinin ilişki yaşama ihtimaline bile dayanamayarak Alizade'yi istemediğini sert cümlelerle belirtmişti. Alizade de Ulya Hanım'a verdiği cevapla kahkaha attırdı.

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Almanya'ya giden Alizade ve Ezhel'in buluşması 2023 yılının son günlerinde bomba etkisi yaratmıştı. Proje için buluştukları zannedilirken Alizade'nin yaptığı paylaşım kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden olmuştu.

Almanya'ya giden Alizade ve Ezhel'in buluşması 2023 yılının son günlerinde bomba etkisi yaratmıştı. Proje için buluştukları zannedilirken Alizade'nin yaptığı paylaşım kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden olmuştu.

Alizade Ezhel'i "Evimin erkeği, evimin direği" olarak paylaşmıştı. Tam biz neler olduğunu çözmeye çalışırken de Alizade ikinci bombayı patlamıştı.

Alizade Ezhel'i "Evimin erkeği, evimin direği" olarak paylaşmıştı. Tam biz neler olduğunu çözmeye çalışırken de Alizade ikinci bombayı patlamıştı.

Yeni yıla da Ezhel'le giren Alizade, Ezhel için yazdığı 'Enişteniz' notuyla fotoğraflarını paylaşmıştı.

Yeni yıla da Ezhel'le giren Alizade, Ezhel için yazdığı 'Enişteniz' notuyla fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bu noktada da Ezhel'in annesi devreye girmişti ve bu ilişkiyi istemediğini sert sözlerle belirtmişti.

Bu noktada da Ezhel'in annesi devreye girmişti ve bu ilişkiyi istemediğini sert sözlerle belirtmişti.

Bu içerikte Ezhel'in annesinin yaptığı yorumlara bakabilirsiniz:

Alizade de durur mu? Ezhel'in annesine yaptığı yorumla gündem oldu.

Alizade de durur mu? Ezhel'in annesine yaptığı yorumla gündem oldu.
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Alizade, "Annecim ne zaman istemeye geliyosunuz biz Moscowdayiz" yorumuyla kadını iyice delirtti ve herkesi güldürdü.

Alizade, "Annecim ne zaman istemeye geliyosunuz biz Moscowdayiz" yorumuyla kadını iyice delirtti ve herkesi güldürdü.

Kullanıcılar da yorumsuz bırakmadı.

Kullanıcılar da yorumsuz bırakmadı.
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