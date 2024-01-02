İstenmeyen Gelin Olan Alizade'nin Ezhel'in Annesine Yazdığı Cevap Kahkaha Attırdı!

Alizade ve Ezhel'in Almanya buluşmasının ardından Ezhel'in annesi ikilinin ilişki yaşama ihtimaline bile dayanamayarak Alizade'yi istemediğini sert cümlelerle belirtmişti. Alizade de Ulya Hanım'a verdiği cevapla kahkaha attırdı.