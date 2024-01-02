Survivor Turabi'nin Konseyde Yazdığı Şifreli Eleme Sorusu Gündem Oldu!
Survivor Turabi'nin Konseyde Yazdığı Şifreli Eleme Sorusu Gündem Oldu!
Survivor All Star 2024, bomba gibi bir ilk bölümle yeni yayın sezonuna başladı. Birbirinden iddialı, hırslı yarışmacıların kırmızı ve mavi takımları oluşturdukları yarışmada heyecanı yüksek mücadeleler izledik. Gün sonunda ise dokunulmazlığı ve ödülü kırmızı takım kaybetti. Eleme konseyinde ise kırmızı takımda yer alan Turabi'nin şifreli eleme sorusu gündem oldu.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor'ın All Star yarışmacılarından oluşan yeni sezonu başladı. Acun'un girişi, Turabi ve Poyraz arasında yaşanan tartışma ve küçük gerginliklerle keyifli bir ilk bölüm izledik.
Dokunulmazlık oyununun oynandığı bölümde ise dokunulmazlığın ve ödülün sahibi mavi takım oldu. Sezonun ilk oylamasını yapan Kırmızı takımdan da Doğukan eleme potasına girdi.
Herkes tek tek normal bir şekilde potaya sokmak istediği kişiyi kağıtlara yazarken. Turabi, şifreli bir şekilde belirlediği ismi yazdı ve Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde ilk kez isim yazmak zorunda kaldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Turabi'nin bu harekine ise yorum gecikmedi:
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Sizce Turabi'yle bu sezon nasıl geçecek?
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