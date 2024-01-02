Survivor Turabi'nin Konseyde Yazdığı Şifreli Eleme Sorusu Gündem Oldu!

Survivor All Star 2024, bomba gibi bir ilk bölümle yeni yayın sezonuna başladı. Birbirinden iddialı, hırslı yarışmacıların kırmızı ve mavi takımları oluşturdukları yarışmada heyecanı yüksek mücadeleler izledik. Gün sonunda ise dokunulmazlığı ve ödülü kırmızı takım kaybetti. Eleme konseyinde ise kırmızı takımda yer alan Turabi'nin şifreli eleme sorusu gündem oldu.