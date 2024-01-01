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Rekabet ve Kavganın Had Safhaya Ulaştığı Survivor All Star'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler

Rekabet ve Kavganın Had Safhaya Ulaştığı Survivor All Star'ın İlk Bölümüne Gelen Tepkiler

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 23:45

Aylardır merakla beklenen Survivor All Star en nihayetinde 1 Ocak günü yayın hayatına başladı. Başlar başlamaz iki büyük kavganın yaşandığı yarışma daha şimdiden sosyal medyaya damgasını vururken, izleyicilerden de tepkiler gecikmedi.

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Aylardır merakla beklenen Survivor All Star 1 Ocak günü yayın hayatına başladı ve başlar başlamaz beraberinde kaos ve rekabeti de getirdi.

Aylardır merakla beklenen Survivor All Star 1 Ocak günü yayın hayatına başladı ve başlar başlamaz beraberinde kaos ve rekabeti de getirdi.

Daha ilk ödül oyununda patlak veren Turabi ve Poyraz kavgasıyla kaosun arttığı Survivor'da yarışmacıların gözle görülür rekabeti de bu sezonun epey çetin geçeceğinin sinyallerini verdi.

Daha ilk ödül oyununda patlak veren Turabi ve Poyraz kavgasıyla kaosun arttığı Survivor'da yarışmacıların gözle görülür rekabeti de bu sezonun epey çetin geçeceğinin sinyallerini verdi.

Survivor All Star 2024 epey olaylı bir şekilde başlarken, sosyal medyadan da yarışmaya pek çok tepki geldi. İşte onlardan bazıları:

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twitter.com

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