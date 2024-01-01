Acun Ilıcalı'nın Survivor'a Giriş Yaptığı 'Zıplayan Araba' Gündem Oldu!

Survivor All Star 2024 an itibariyle başladı ve izleyiciler bir klasik olarak Acun Ilıcalı'nın programa hangi araçla giriş yapacağını büyük bir merakla bekledi. Yarışmanın ilk bölümüne epey garip araçlarla giriş yapan Ilıcalı, bu defa tercihini klasik bir araçtan yana kullandı.