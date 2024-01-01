Acun Ilıcalı'nın Survivor'a Giriş Yaptığı 'Zıplayan Araba' Gündem Oldu!
Acun Ilıcalı'nın Survivor'a Giriş Yaptığı 'Zıplayan Araba' Gündem Oldu!
Survivor All Star 2024 an itibariyle başladı ve izleyiciler bir klasik olarak Acun Ilıcalı'nın programa hangi araçla giriş yapacağını büyük bir merakla bekledi. Yarışmanın ilk bölümüne epey garip araçlarla giriş yapan Ilıcalı, bu defa tercihini klasik bir araçtan yana kullandı.
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Survivor All Star 2024 yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başladı.
Survivor'ın her sezonunda olduğu gibi bu sezonda da Acun Ilıcalı'nın programa hangi araçla gireceği merak konusuydu.
Survivor izleyicileri bilir ki Acun Ilıcalı, Survivor'a alışılmışın dışındaki arabalarla giriş yapmayı epey seviyor.
Bu sezon yarışmaya zıplayan klasik bir araçla giriş yapan Acun Ilıcalı, yanına yarışmacılardan Hakan ve Sahra'yı da alarak diğer yarışmacıların yanına gidip şovunu yaptı.
İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor'a giriş yaptığı o anlar:
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Tabii söz konusu anlar sosyal medyada da gündem oldu.
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