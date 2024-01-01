Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Ozan Güven, 3 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor
Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Ozan Güven, 3 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Son olarak Babil dizisinde rol alan Ozan Güven, 3 yıldır ekranlardan uzak yaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ozan Güven iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Son olarak Babil dizisinde Halit Ergenç'le beraber izlediğimiz Ozan Güven, 3 yıldır ekranlardan uzaktı.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Güven, söz konusu dava sonuçlanana kadar setlere dönmeyeceğini açıklamıştı.
2024 yılıyla beraber ekranlara geri dönme kararı alan Ozan Güven, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'nin iddialı diziyle geliyor.
Altuntaş'ın haberine göre Güven, MF Yapım imzalı "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle anlaştı.
Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği ve Uğraş Güneş’in yazdığı dizi bu hafta sete çıkarken, Ozan Güven sıradışı bir avukat olan Harun Yakar karakterine hayat verecek.
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Ozan Güven'e dizide Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi ve Burak Yörük gibi isimler eşlik edecek.
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