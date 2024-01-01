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Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Ozan Güven, 3 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor

Uzun Süredir Ekranlardan Uzak Kalan Ozan Güven, 3 Yıl Sonra Televizyona Dönüyor

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 20:11

Son olarak Babil dizisinde rol alan Ozan Güven, 3 yıldır ekranlardan uzak yaşıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ozan Güven iddialı bir diziyle ekranlara dönüyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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Son olarak Babil dizisinde Halit Ergenç'le beraber izlediğimiz Ozan Güven, 3 yıldır ekranlardan uzaktı.

Son olarak Babil dizisinde Halit Ergenç'le beraber izlediğimiz Ozan Güven, 3 yıldır ekranlardan uzaktı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Güven, söz konusu dava sonuçlanana kadar setlere dönmeyeceğini açıklamıştı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Güven, söz konusu dava sonuçlanana kadar setlere dönmeyeceğini açıklamıştı.

2024 yılıyla beraber ekranlara geri dönme kararı alan Ozan Güven, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'nin iddialı diziyle geliyor.

2024 yılıyla beraber ekranlara geri dönme kararı alan Ozan Güven, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D'nin iddialı diziyle geliyor.

Altuntaş'ın haberine göre Güven, MF Yapım imzalı "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle anlaştı.

Altuntaş'ın haberine göre Güven, MF Yapım imzalı "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle anlaştı.

Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği ve Uğraş Güneş’in yazdığı dizi bu hafta sete çıkarken, Ozan Güven sıradışı bir avukat olan Harun Yakar karakterine hayat verecek.

Yusuf Pirhasan’ın yöneteceği ve Uğraş Güneş’in yazdığı dizi bu hafta sete çıkarken, Ozan Güven sıradışı bir avukat olan Harun Yakar karakterine hayat verecek.
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Ozan Güven'e dizide Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi ve Burak Yörük gibi isimler eşlik edecek.

Ozan Güven'e dizide Ekin Koç, Serra Arıtürk, Hande Ataizi ve Burak Yörük gibi isimler eşlik edecek.

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