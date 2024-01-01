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Mahsun Kırmızıgül'den Yeni Proje Müjdesi! Yeni Dizi Geliyor!

Mahsun Kırmızıgül'den Yeni Proje Müjdesi! Yeni Dizi Geliyor!

Kanal D
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 11:58

Ünlü müzisyen, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu! Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak yeni projesi için bir hayli heyecanlı olan Kırmızıgül, 'Yıllar sonra sahneye çıktım ve bundan mutluyum' diyerek artık sahneleri bırakmayacağını da ifade etti. Görünen o ki 2024 yılında Mahsun Kırmızıgül'ü hem yönetmen koltuğunda hem de sahnelerde göreceğiz. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
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Son olarak 'Prestij Meselesi' filmiyle yönetmen koltuğuna oturan Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu. Bu kez bir dizi ile televizyon ekranlarına dönüyor.

Son olarak 'Prestij Meselesi' filmiyle yönetmen koltuğuna oturan Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu. Bu kez bir dizi ile televizyon ekranlarına dönüyor.

Şubat 2023'te vizyona giren 'Prestij Meselesi' filminin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen sanatçının televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan son dizisi 'Babalar ve Evlatları' olmuştu. 2012 yılında yayınlanan dizinin senaristliğini yapan Kırmızıgül, aynı yıl yayınlanan 'Benim İçin Üzülme' dizisinin de yapımcılığını ve hikaye yazarlığını üstlenmişti. 

Dizilere on yıllık bir ara veren Kırmızıgül yeni projesiyle yeniden kamera arkasında yerini alacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini açıkladı: Ünlü sanatçı televizyona dönüyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini açıkladı: Ünlü sanatçı televizyona dönüyor!

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Savoy Otel'de sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, yeni dizisi 'Güzel Atlar Diyarı' hakkında duyuru yaptı. Kanal D ekranlarında yayınlanacak dizinin genel yönetmenliğini Kırmızıgül üstlenecek. Dizinin oyuncu kadrosu ise şimdiden merak konusu oldu.

Uzun zamandır "Güzel Atlar Diyarı" adlı yeni projesi üzerine çalışan Kırmızıgül, "Bir dram dizisi olacak" diyerek çekimlerin başlangıç tarihi ve çekim bölgeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Uzun zamandır "Güzel Atlar Diyarı" adlı yeni projesi üzerine çalışan Kırmızıgül, "Bir dram dizisi olacak" diyerek çekimlerin başlangıç tarihi ve çekim bölgeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Çekimler önümüzdeki günlerde başlayacak! Ünlü sanatçının yaptığı açıklamaya göre, çekimler Karadeniz bölgesi, Diyarbakır, Kapadokya ve İzmir'de gerçekleşecek. Dizinin oyuncu kadrosu ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. İşte, Mahsun Kırmızıgül'ün set heyecanından söz ettiği o açıklama. 

Uzun zamandır dizi projem için çalışıyorum. Bu ay çekimler başlayacak. 1-2 bölüm kamera arkasının başında olacağım. Genel yönetmenliğini yapacağım. Kamera arkası benim için daha iyi duruyor. Oyunculuk başka bir şey... Bir dram dizisi olacak. Çekimler Karadeniz bölgesinde, Diyarbakır, Kapadokya ve İzmir’de gerçekleşecek. Sete çıkmak için heyecanlıyım. Oyuncu kadrosunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

Kırmızıgül, aşk hayatına ilişkin sorulara "yorgunum ve zamanım yok" yanıtını verdi!

Kırmızıgül, aşk hayatına ilişkin sorulara "yorgunum ve zamanım yok" yanıtını verdi!

Sahnelere uzun bir süre ara veren Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra sahneye dönmüş olmanın heyecanını paylaştı. Artık sahneleri bırakmayacağını 'Daha da bırakmam' ifadeleriyle vurguladıktan sonra aşk hayatına ilişkin soruları da yanıtladı. 

Hem sahne hem de dizi işlerine yoğunlaşan Kırmızıgül, 'Bu halimle beni kimse çekemez. Yorgunum ve zamanım yok.' dedi. Ünlü şarkıcı sözlerine böyle bir arayışının olmadığını da ekledi.

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