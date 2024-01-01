Mahsun Kırmızıgül'den Yeni Proje Müjdesi! Yeni Dizi Geliyor!
Mahsun Kırmızıgül'den Yeni Proje Müjdesi! Yeni Dizi Geliyor!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/t...
Ünlü müzisyen, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu! Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak yeni projesi için bir hayli heyecanlı olan Kırmızıgül, 'Yıllar sonra sahneye çıktım ve bundan mutluyum' diyerek artık sahneleri bırakmayacağını da ifade etti. Görünen o ki 2024 yılında Mahsun Kırmızıgül'ü hem yönetmen koltuğunda hem de sahnelerde göreceğiz.
İşte, detaylar...
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Son olarak 'Prestij Meselesi' filmiyle yönetmen koltuğuna oturan Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu. Bu kez bir dizi ile televizyon ekranlarına dönüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini açıkladı: Ünlü sanatçı televizyona dönüyor!
Uzun zamandır "Güzel Atlar Diyarı" adlı yeni projesi üzerine çalışan Kırmızıgül, "Bir dram dizisi olacak" diyerek çekimlerin başlangıç tarihi ve çekim bölgeleri hakkında önemli bilgiler verdi.
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