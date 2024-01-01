Mahsun Kırmızıgül'den Yeni Proje Müjdesi! Yeni Dizi Geliyor!

Ünlü müzisyen, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, yeni projesini duyurdu! Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşacak yeni projesi için bir hayli heyecanlı olan Kırmızıgül, 'Yıllar sonra sahneye çıktım ve bundan mutluyum' diyerek artık sahneleri bırakmayacağını da ifade etti. Görünen o ki 2024 yılında Mahsun Kırmızıgül'ü hem yönetmen koltuğunda hem de sahnelerde göreceğiz.

İşte, detaylar...