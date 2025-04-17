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İnci Taneleri Konusu Nedir? İnci Taneleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar

İnci Taneleri Konusu Nedir? İnci Taneleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yılmaz Erdoğan Kanal D dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.04.2025 - 00:21

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Final yapmak üzere olan dizide Azem'in katil olduğu düşüncesiyle başlayan sürecin sonunda Azem'in masum olduğunu öğrendik. Beğeniyle izlenen iki sezona sahip İnci Taneleri'nin konusu ve oyuncularını merak edenler için içeriğimizi hazırladık.

İşte, İnci Taneleri dizi incelemesi...

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İnci Taneleri Konusu

İnci Taneleri Konusu

Azem Yücedağ adlı öğretmenin kaybettiklerini bulma mücadelesini konu alan İnci Taneleri, Azem'in öğretmen eşini öldürme suçlaması üzerine kuruluyor. Eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayatı olan Azem, eşinin ölümüyle kendisini tersine dönmüş bir hayatın içinde buluyor. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem, sakladığı büyük sırla birlikte yaşam mücadelesine başlıyor.

İnci Taneleri Oyuncu Kadrosu

İnci Taneleri Oyuncu Kadrosu

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı dizide Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç,  Yasemin Baştan gibi oyuncular rol alıyor.

İnci Taneleri Bölümler ve Sezonlar

İnci Taneleri Bölümler ve Sezonlar

İki sezondan oluşan İnci Taneleri'nin ilk sezonunda 17 bölüm yayınlandı. İkinci sezonuyla devam eden dizinin en son 40. bölümü izleyiciyle buluştu.

İnci Taneleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İnci Taneleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

İnci Taneleri Kanal D ekranlarında perşembe akşamları yayınlanıyor. Dizinin yayın saati 20.00 olarak görünürken, dizinin geçmiş bölümleri Kanal D'nin resmi sitesi ve Bein Connect'te yayınlanıyor.

İnci Taneleri İzlenme Oranları ve Reytingler

İnci Taneleri İzlenme Oranları ve Reytingler

25 Ocak 2024'te başlayan İnci Taneleri ilk bölümünde 10,74 reytingle o dönem son zamanların en yüksek reytingini elde etmişti. Dizi son sezonda ortalama 4-6 arası reyting alıyor.

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İnci Taneleri Eleştiri ve Ödüller

İnci Taneleri Eleştiri ve Ödüller

Çoğunlukla olumlu eleştiriler almayı başaran İnci Taneleri, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Dizi seçildi.

İnci Taneleri Son Haberler

İnci Taneleri Son Haberler

İnci Taneleri'yle ilgili son haberlerde 41. bölümle ilgili kareler ve fragmanlar yer alıyor. Dizinin bu sezon final yapması bekleniyor.

İnci Taneleri Benzeri Diziler

İnci Taneleri Benzeri Diziler

Dram yoğunluğu yüksek bir dizi olması sebebiyle Bir Zamanlar Çukurova, Ezel, İstanbullu Gelin, Masumlar Apartmanı dizileri İnci Taneleri'ne benzer türde diziler olarak örnek gösterilebilir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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