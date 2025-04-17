İnci Taneleri Konusu Nedir? İnci Taneleri Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri ikinci sezonuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Final yapmak üzere olan dizide Azem'in katil olduğu düşüncesiyle başlayan sürecin sonunda Azem'in masum olduğunu öğrendik. Beğeniyle izlenen iki sezona sahip İnci Taneleri'nin konusu ve oyuncularını merak edenler için içeriğimizi hazırladık.
İşte, İnci Taneleri dizi incelemesi...
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İnci Taneleri Konusu
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İnci Taneleri Oyuncu Kadrosu
İnci Taneleri Bölümler ve Sezonlar
İnci Taneleri Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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