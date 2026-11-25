Ocak 2026'da 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı, temmuzda yüzde 17,76'lık enflasyon farkıyla 23 bin 552 liraya yükseltilmişti. YouTube kanalında 23 Kasım'da yayımladığı videoda yılın ikinci yarısını değerlendiren Erdursun, yıllık enflasyonun yüzde 30 civarında kapanmasını bekliyor. Bu tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8 civarında enflasyon farkı verilecek.

Bu durumda 23 bin 552 liralık taban aylık yalnızca enflasyon farkıyla 26 bin liraya ulaşıyor. 1 Ekim 2008'den önce, 5434 sayılı yasaya göre memur olanlarda en düşük aylık 31 bin 550 lira civarında; Erdursun bu tutarın enflasyon farkıyla 34 bin liraya, refah payıyla birlikte ise 38-39 bin lira bandına çıkabileceğini öngörüyor. 2008 sonrasında 5510 sayılı yasayla memur olanların taban aylığı da diğer emeklilerle aynı şekilde önce 26 bin, ardından 30 bin liraya yükselecek.

Erdursun'un ana senaryosunda taban aylık 30 bin lirada sabitleniyor. 26 binden 30 bine geçiş oransal olarak yüzde 15'in biraz üzerinde bir artış anlamına geliyor; uzman, hükümetin bunu '4 bin liralık seyyanen artış' olarak da sunabileceğini, ancak ayrıca bir seyyanen zam beklemediğini söyledi. Ocak 2026'daki 20 bin liralık tutarla kıyaslandığında bu, bir yılda yüzde 50'lik artış demek. Hükümete yakın bazı gazetecilerin dile getirdiği 33-35 bin liralık taban aylık beklentisine ise 'Ben buna çok ihtimal vermiyorum' diyerek mesafeli yaklaştı.