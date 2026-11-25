2027 Emekli Maaşında Yaşa ve Prim Gününe Göre Artış Tablosu Masada
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taban aylık önce 26 bin, ardından 30 bin liraya çıkabilir.
Yaşa ve prim gününe göre ek artış 1.500 ile 2.100 lira arasında kalabilir.
3 bin 600 gün de 9 bin gün de 30 bin lirada kalabilir.
EYT'liler ve kademe bekleyenler için kritik soru.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın