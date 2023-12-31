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"Ben Güçlü Kadının Ta Kendisiyim": O Ses Türkiye Jürisi Meryem Uzerli Samimiyetiyle Kendine Hayran Bıraktı

"Ben Güçlü Kadının Ta Kendisiyim": O Ses Türkiye Jürisi Meryem Uzerli Samimiyetiyle Kendine Hayran Bıraktı

Meryem Uzerli
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 23:53

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yine birbirinden eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu yılın jüri kadrosunda yer alan Meryem Uzerli'nin uzun zaman sonra ekranlara geri dönmesi hayranlarını coşturdu. Uzerli'nin jüriliği yorum yağmuruna tutuldu!

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Birbirinden güzel sesleri dinlediğimiz O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programları artık klasik haline geldi.

Birbirinden güzel sesleri dinlediğimiz O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programları artık klasik haline geldi.

Genelde aynı isimleri görmeye alışkın olduğumu programda bu yıl bazı değişiklikler yapıldı. Bu yılın ilgi çeken jürisi ise şüphesiz ki Meryem Uzerli oldu.

Genelde aynı isimleri görmeye alışkın olduğumu programda bu yıl bazı değişiklikler yapıldı. Bu yılın ilgi çeken jürisi ise şüphesiz ki Meryem Uzerli oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Meryem Uzerli'yle resmen özlem giderdik.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Meryem Uzerli'yle resmen özlem giderdik.

Ünlü oyuncu Uzerli'nin samimi tavırları ve tatlılığı Twitter ahalisine neşeli anlar yaşattı. Uzerli'nin jürilik deneyimine övgü dolu yorumlar geldi!

Ünlü oyuncu Uzerli'nin samimi tavırları ve tatlılığı Twitter ahalisine neşeli anlar yaşattı. Uzerli'nin jürilik deneyimine övgü dolu yorumlar geldi!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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