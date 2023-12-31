"Ben Güçlü Kadının Ta Kendisiyim": O Ses Türkiye Jürisi Meryem Uzerli Samimiyetiyle Kendine Hayran Bıraktı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yine birbirinden eğlenceli anlar dikkat çekiyor. Bu yılın jüri kadrosunda yer alan Meryem Uzerli'nin uzun zaman sonra ekranlara geri dönmesi hayranlarını coşturdu. Uzerli'nin jüriliği yorum yağmuruna tutuldu!

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