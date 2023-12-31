İbo Show'un Yılbaşı Özel Programında Yapılan Filtrenin Ayarı Kaçınca Konuklar Çocukluklarına Döndü!
İbo Show'un Yılbaşı Özel Programında Yapılan Filtrenin Ayarı Kaçınca Konuklar Çocukluklarına Döndü!
İbo Show'un yılbaşı özel programında yeni yılı evlerinde karşılayanlar için adeta ünlü akını var. Programda yapılan filtrenin ayarı kaçınca izleyici kahkahaya boğuldu.
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2024'ü evde karşılayanlar için İbo Show'da adeta ünlü akını vardı.
Programa Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Bülent Serttaş, Resul Dindar, Cenk Eren, Norm Ender ve Aleyna Tilki konuk oldu.
Ancak yapılan filtrenin ayarı kaçınca konuklar bir miktar "çocukluklarına" döndüler.
O anlar sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Sizce de filtrenin ayarı bir miktar kaçmış mı, yoksa her şey normal mi?
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