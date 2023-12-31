Beyin Kanaması Geçirdikten Sonra İlk Kez "Dön Ne Olur" Şarkısını Söyleyen Ebru Gündeş Gözyaşlarını Tutamadı!

Sesiyle herkesi adeta büyüleyen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında son yıllarda olduğu gibi yeniden jüri koltuğunda oturuyor. Oyuncu Özgü Kaya'nın Ebru Gündeş'e ait 'Dön Ne Olur' şarkısını seslendirmesi stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına yol açtı.