Beyin Kanaması Geçirdikten Sonra İlk Kez "Dön Ne Olur" Şarkısını Söyleyen Ebru Gündeş Gözyaşlarını Tutamadı!
Beyin Kanaması Geçirdikten Sonra İlk Kez "Dön Ne Olur" Şarkısını Söyleyen Ebru Gündeş Gözyaşlarını Tutamadı!
Sesiyle herkesi adeta büyüleyen Ebru Gündeş, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında son yıllarda olduğu gibi yeniden jüri koltuğunda oturuyor. Oyuncu Özgü Kaya'nın Ebru Gündeş'e ait 'Dön Ne Olur' şarkısını seslendirmesi stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına yol açtı.
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Ebru Gündeş 90'lı yıllardan bu yana sesiyle büyülemeye devam eden sanatçılardan biri.
O Ses Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Gündeş, son birkaç yılda olduğu gibi yine yılbaşı özel programında izleyiciyle buluştu.
Genç oyuncu Özgü Kaya'nın programda "Dön Ne Olur" şarkısını seslendirmesi duygusal anlara yol açtı.
Belki hatırlayanlarınız vardır, 1999'da Ebru Gündeş Dön Ne Olur'un kaydını yaparken beyin kanaması geçirmişti.
Özgü Kaya şarkıyı seslendirirken eşlik eden Gündeş, senelerdir bu şarkıyı hiç söylemediğini belirtti.
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Ardından Dön Ne Olur'u seslendiren Ebru Gündeş gözyaşlarını tutamazken tüm izleyenleri duygulandırdı.
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Yeniden geçmiş olsun Ebru Gündeş. Dileriz bir daha tekrarlanmaz ❤️
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