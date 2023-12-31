Kimden Ders Aldı? Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesinin Hikayesi Ortaya Çıktı!
Kimden Ders Aldı? Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesinin Hikayesi Ortaya Çıktı!
Yılmaz Erdoğan'ı yıllar sonra ekranlara döndüren İnci Tanelerim dizisindeki Hazar Ergüçlü'nün ses getiren pavyon sahnesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ergüçlü'nün sahne için ders aldığı kadın ortaya çıktı.
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Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneler'i dizisiyle ekrana dönüyor. Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı dizinin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ilk fragmanı büyük ses getirmişti.
İlk fragmanın ardından dizide Dilber rolüne hayat verecek olan Hazar Ergüçlü'nün pavyon sahnesi de yayınlanmıştı.
Pavyon sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
Sosyal medyada çok konuşulan Hazar Ergüçlü'nün dansı ve sahneyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Yılmaz Erdoğan'ın bu sahne için izlediği bir pavyon videosundan esinlendiği belirtildi.
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Videoda yer alan Ezo isimli konsomatrisi Ankara'ya gidip yerinde izlediği ve Hazar Ergüçlü'nün Dilber rolü için Ezo'yla çalıştığı, ders aldığı iddia edildi.
Bahsedilen video bu. Şarkı ve müzisyen de fragmandakiyle aynı.
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