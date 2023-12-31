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MasterChef'ten Elenen Sergen'in Esra'ya Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

MasterChef'ten Elenen Sergen'in Esra'ya Yaptığı Hareket Tepki Çekti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
31.12.2023 - 10:14

MasterChef All Star'ın finaline çok az bir süre kalan Sergen 5. olarak yarışmaya veda etti. Elendiği açıklandıktan sonra Sergen'in kendisine sarılmak isteyen Esra'yı ittirmesi tepkiyle karşılandı.

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MasterChef All Star, bu yıl bomba gibi başladığı yeni sezonunun sonuna geliyor. Finale çok az bir süre kalan hızla elemelerin gerçekleştiği yarışmanın heyecanı da giderek artıyor.

MasterChef All Star, bu yıl bomba gibi başladığı yeni sezonunun sonuna geliyor. Finale çok az bir süre kalan hızla elemelerin gerçekleştiği yarışmanın heyecanı da giderek artıyor.

Takım oyunlarının bittiği MasterChef All Star'da ceket giyme mücadelesi veriliyor. Son olarak da son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 arasına girmek için tezgah başına geçti.

Takım oyunlarının bittiği MasterChef All Star'da ceket giyme mücadelesi veriliyor. Son olarak da son 5 yarışmacının kaldığı programda yarışmacılar en iyi 4 arasına girmek için tezgah başına geçti.

Yarışmada ise en az puanı alan Sergen elendi. Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin ise son 4'e kaldı.

Yarışmada ise en az puanı alan Sergen elendi. Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin ise son 4'e kaldı.

Sergen'in elendikten sonra kendisine sarılmak isteyen Esra'ya yaptığı hareket ise tepkiyle karşılandı.

Tepkilerden bazıları şöyle:

Tepkilerden bazıları şöyle:
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Tepkiler dışında Sergen'i destekleyen kullanıcılar da oldu. Esra'nın torpilli olduğunu düşündüğü için Sergen'in bu hareketi yaptığı belirtildi.

Tepkiler dışında Sergen'i destekleyen kullanıcılar da oldu. Esra'nın torpilli olduğunu düşündüğü için Sergen'in bu hareketi yaptığı belirtildi.
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