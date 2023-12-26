Artık 17 Yaşında! Tamer Karadağlı'nın Küçük Kızı Zeyno'nun Son Hali Büyüledi!
Artık 17 Yaşında! Tamer Karadağlı'nın Küçük Kızı Zeyno'nun Son Hali Büyüledi!
Yıllarca televizyon ekranlarından izlediğimiz ve son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak karşımıza çıkan oyuncu Tamer Karadağlı'nın 2006 doğumlu kızı Zeyno'nun son hali merak edildi. Piyano sanatçısı olan Zeyno gören herkesi büyüledi.
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Çocuklar Duymasın'la efsaneleşen Tamer Karadağlı ve kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan'ın 2002 yılında evlenmelerinin ardından çalkantılı bir ilişkileri olmuştu.
Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı'nın bu evliliğinden 2006 yılında Zeyno ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Zeyno doğduktan bir sene sonra da ünlü çift boşanmıştı. Karadağlı'nın Arzu Balkan'ı 2 kez aldattığı iddia edilmişti.
Son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Karadağlı'nın şu an 17 yaşında olan kızı Zeyno'nun da son hali merak edildi. Bebeklik hallerini hatırladığımız Zeyno artık büyüdü.
Yetenekli bir genç kız olan Zeyno, başarılı bir piyano sanatçısı oldu.
İşte şu an 17 yaşında olan Zeyno'nun herkesin merak ettiği son hali...
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Çok zarif bir genç kız olmuş... Siz Zeyno'yu hatırlıyor musunuz?
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allah yolunu açık etsin, güzel bir kız olmuş ta bunu kim merak ediyor ben onu merak ettim. "herkesin merak ettiği" cümlesindeki herkes kim amk benim etrafımd... Devamını Gör
Umarım babası gibi gereksiz bir insan yavrusu olmaz da ülkemizi gırurlandıracak bir birey olur 😎 Allah yolunu açık etsin.
zaten daha çok tipi annesine benzemiş
n sikindirk isim.
Ne diyor sun ?