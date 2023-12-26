Artık 17 Yaşında! Tamer Karadağlı'nın Küçük Kızı Zeyno'nun Son Hali Büyüledi!

Yıllarca televizyon ekranlarından izlediğimiz ve son olarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak karşımıza çıkan oyuncu Tamer Karadağlı'nın 2006 doğumlu kızı Zeyno'nun son hali merak edildi. Piyano sanatçısı olan Zeyno gören herkesi büyüledi.