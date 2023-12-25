Skandal Yorumlarıyla Gündem Olan Berfu Yenenler'in Kadınlarla İlgili Sözleri İnfial Yarattı!
Skandal Yorumlarıyla Gündem Olan Berfu Yenenler'in Kadınlarla İlgili Sözleri İnfial Yarattı!
Enis Arıkan'ın konuk olduğu YouTube programında yaptığı 'Ayağını kaydıracaklarım diye listem var.' itirafı nedeniyle gündem olan Berfu Yenenler'e şimdi de kadınlarla ilgili sözleri nedeniyle tepki yağdı.
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2019 yılında evlenen ve 2 erkek çocuğu dünyaya getiren Berfu Yenenler, son zamanlarda yaptığı skandal yorumlarla gündem geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Enis Arıkan'ın konuk olduğu YouTube programında yaptığı 'Ayağını kaydıracaklarım diye listem var. Tek tek kaydırıyorum... Ben hayvan gibi kinciyim' itirafı herkesi şoke etmişti.
Şimdi ise yayınladığı bir videoda kadınlarla ilgili sözlediği sözler adeta infial yarattı. Kadınların birbiriyle anlaşamadığını vurgulayan Yenenler, yıllar önce katıldığı Miss Turkey yarışmacısında bulunan kadınlara kilolu ve çirkin dedi.
Bu sözlerine tepki yağdı.
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