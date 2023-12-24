İlk Satanist Cinayetin Ardından Akmar Pasajı'na Yapılan Satanist Operasyonunun Detayları!
İlk Satanist Cinayetin Ardından Akmar Pasajı'na Yapılan Satanist Operasyonunun Detayları!
1999 yılında Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer'in Ortaköy Mezarlığı'nda 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat'ı öldürmelerinin ardından Türkiye'de satanist fobisi oluşmuştu. Yine aynı yıl, Akmar Pasajı'na yapılan satanist operasyon da büyük ses getirmişti. Biz de bu baskınla ilgili detayları derledik.
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Türkiye'deki ilk satanist cinayetinin işlenmesiyle birlikte 90'lı yıllarda hem aileleri hem de güvenlik güçlerini bir satanizm korkusu sarmıştı ve doğru düzgün bilgisine sahip olmadıkları bir meseleyle mücadele etmeye çalışmışlardı.
Türkiye'nin ilk satanist cinayeti olarak adlandırılan bu olayı bilmeyen yoktur. 1999 yılında Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer, Ortaköy Mezarlığı'nda 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat'ı öldürmüştü. Bu 3'lü cinayeti "şeytana kurban adamak için" işlediklerini de itiraf etmişti. Bununla birlikte satanizm mücadelesi de başlamıştı.
Satanist mücadele kapsamında polis kendince 'garip' tiplileri, uzun saçlıları gözaltına alıyor. Bu gözaltılarla birlikte mekanlara da baskınlar oluyor tabii. Bunlardan biri de Akmar Pasajı Baskını... Şimdi sizlere bu operasyonla ilgili bazı detayları anlatacağız.
Kadıköy'de bulunan Akmar Pasajı'nı bilir misiniz bilmiyoruz. Kitapların, müzik kasetlerinin ve kıyafetlerin satıldığı bir yer. Bu sıradan pasaja 1999 yılında baskın yapılıyor ve çok sayıda çalışan gözaltına alınıyor.
Neden Akmar Pasajı da diğerleri değil diye soracak olursanız da hemen söyleyelim. Bu 3 'satanist' genç verdikleri ifadede cinayeti Akmar Pasajı'nda planladıklarını söylemiş ve bu nedenle de polis baskın kararı alıyor. Hem basının hem de güvenlik güçlerinin hedefi haline geliyor.
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Polis pasaja gittiğinde rock gruplarının kasetlerini karıştırarak satanizm delili arıyor. Basın da pasajdan, 'genellikle satanistlerin gittiği yer' olarak bahsediyor.
Sadece müzik kasetleri olsa neyse de polise göre satılan tişörtler de suç teşkil ediyor. Şimdilerde herkesin giydiği kıyafetler.
Bir de satanizm delili olarak buldukları haçları, baltaları da alıyorlar. İşte bilmeden iş yapma böyle bir şey olsa gerek. Gerçekten trajikomik bir hikaye.
Dükkanı basılan ve gözaltına alınanlardan biri de nam-ı diğer rahmetli Apache Ayhan.
Baskın anında ve sonrasında yaşananları şöyle anlatıyor: "Hemen fanzinleri topladılar. Hiç tepki vermedim. Bir de benim resimli roman vardı, polisiye. Cehennem Yolu adı da. ‘Amirim bunu da alalım mı? Bak cehennem yolu satanistlerin kitabı...’ dedi polisin teki. Sonra vazgeçtiler tabii. CD’lere hiç dokunmadılar. Ondan sonra iki dükkana daha gittiler ve pasajdan 3 kişi toplamda 15 kişi aldılar. Hepsi de siyah giymiş tişörtlü çocuklar yani… İfadenizi alıp bırakacağız dediler.”
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Gözaltına alınanların işkence gördüğünü söyleyen Apache Ayhan, bir polisin "Şeytan benim bana tapın." dediğini de ekliyor.
Bu baskından sonra kafeler kapanıyor ve Akmar, yavaş yavaş kültürel ve sosyal yapısını kaybediyor. Serbest bırakılanlar da bir süre sonra saçlarını keserek imajlarını değiştirmek zorunda kalıyor.
Resmen 90'lı yıllarda bilmediğimiz, anlamadığımız bir konuyla mücadele etmişiz.
Baskınla ilgili yapılan haberi buradan izleyebilirsiniz:
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