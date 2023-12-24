İlk Satanist Cinayetin Ardından Akmar Pasajı'na Yapılan Satanist Operasyonunun Detayları!

1999 yılında Engin Arslan, Ömer Çelik ve Zinnur Gülşah Dinçer'in Ortaköy Mezarlığı'nda 17 yaşındaki Şehriban Coşkunfırat'ı öldürmelerinin ardından Türkiye'de satanist fobisi oluşmuştu. Yine aynı yıl, Akmar Pasajı'na yapılan satanist operasyon da büyük ses getirmişti. Biz de bu baskınla ilgili detayları derledik.