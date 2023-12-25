Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Gerçek Hayattaki Hali Mest Etti!
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Gerçek Hayattaki Hali Mest Etti!
Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni karakterlerden biri olan Mihri'nin gerçek hayattaki hali görenleri adeta büyüledi.
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Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, her hafta reyting rekorları kırmaya, Cuma akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor.
2.sezona başlayan dizi, gerek başarılı senaryosu gerekse karakterin üstün performansıyla rakibi Yalı Çapkını'nı geçmeyi başardı.
Kızılcık Şerbeti, yeni karakterleriyle birlikte de daha güzel bir hal aldı. Önce Nursema için gelen daha sonra rotayı Kıvılcım'a çeviren Ertuğrul ve kızı Mihri diziye dahil oldu.
Mihri karakterine güzel oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor. Dizide, başörtülü genç bir kızı canlandırıyor.
Haliyle de Mihri, yani Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali de merak edildi.
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Sosyal medyada da gündem olan pozlarıyla Mihri'nin gerçek hayattaki hali...
Onu böyle görmeye hiç alışık değiliz... Adeta başörtülü haliyle aklımıza kazımışız.
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