Görüş Bildir
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Gerçek Hayattaki Hali Mest Etti!

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın Gerçek Hayattaki Hali Mest Etti!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
25.12.2023 - 12:22

Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni karakterlerden biri olan Mihri'nin gerçek hayattaki hali görenleri adeta büyüledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, her hafta reyting rekorları kırmaya, Cuma akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor.

Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti, her hafta reyting rekorları kırmaya, Cuma akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor.

2.sezona başlayan dizi, gerek başarılı senaryosu gerekse karakterin üstün performansıyla rakibi Yalı Çapkını'nı geçmeyi başardı.

2.sezona başlayan dizi, gerek başarılı senaryosu gerekse karakterin üstün performansıyla rakibi Yalı Çapkını'nı geçmeyi başardı.

Kızılcık Şerbeti, yeni karakterleriyle birlikte de daha güzel bir hal aldı. Önce Nursema için gelen daha sonra rotayı Kıvılcım'a çeviren Ertuğrul ve kızı Mihri diziye dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti, yeni karakterleriyle birlikte de daha güzel bir hal aldı. Önce Nursema için gelen daha sonra rotayı Kıvılcım'a çeviren Ertuğrul ve kızı Mihri diziye dahil oldu.

Mihri karakterine güzel oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor. Dizide, başörtülü genç bir kızı canlandırıyor.

Mihri karakterine güzel oyuncu Gizem Yanık hayat veriyor. Dizide, başörtülü genç bir kızı canlandırıyor.

Haliyle de Mihri, yani Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali de merak edildi.

Haliyle de Mihri, yani Gizem Yanık'ın gerçek hayattaki hali de merak edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada da gündem olan pozlarıyla Mihri'nin gerçek hayattaki hali...

Sosyal medyada da gündem olan pozlarıyla Mihri'nin gerçek hayattaki hali...

Onu böyle görmeye hiç alışık değiliz... Adeta başörtülü haliyle aklımıza kazımışız.

Onu böyle görmeye hiç alışık değiliz... Adeta başörtülü haliyle aklımıza kazımışız.

Haydi yorumlara!

Haydi yorumlara!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
28
18
9
8
8
3
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?