Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör Göndermesi Olay Oldu!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör Göndermesi Olay Oldu!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Civelek'in Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'yla ilgili yaptığı gönderme ise olay oldu.
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2023 yılının en çok izlenen yapımların biri olan ve büyük ses getiren Kızılcık Şerbeti, her hafta yükselerek devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti'nde popülerliği yakalayan, seyircinin severek izlediği yeni isimler de hayatımıza dahil oldu. Başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de yıldızı parlayan isimlerden.
Bu ikili dizide karı-koca olarak karşımıza çıkıyor. Kısa sürede kendilerini sevdik, kabullendik. Çiftimiz için geçtiğimiz dönem sevgili olduklarına dair iddialar da ortaya atılmıştı hatırlarsınız. Birlikte takılıyor, fotoğraflarını paylaşıyorlardı fakat ne olduysa birden bu arkadaşlık ya da ilişki bitti.
Dizide daha önce öpüşme sahneleri olan Türkoğlu ve Güngör'ün artık en ufak bir yakınlaşmasını bile göremez olduk. Son bölümde de sözde seviştiler fakat bir öpüşme bile göremedik.
Bahsettiğimiz sahne bu. Belli ki bu ikili en ufak yakınlaşmayı bile istemiyor.
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Dizinin hem sevilen hem de tokatlanmak istenen karakteri Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek de bu konuyla ilgili Hürriyet'te Hakan Gence'ye bombayı patlattı.
"Çok küçük yaştan beri setlerdesin. Neler yaşanıyor setlerde?" sorusuna "Mesela sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." yanıtını verdi.
Feyza Civelek'in bu yanıtı da Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'e gönderme olarak algılandı.
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