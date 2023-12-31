Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör Göndermesi Olay Oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı. Civelek'in Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'yla ilgili yaptığı gönderme ise olay oldu.