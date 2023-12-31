Enis Arıkan'ın O Ses Türkiye'de Yaptığı 'Çoraplı Seda Sayan Şovu' İzleyiciyi Kırdı Geçirdi!

Yılbaşı akşamlarının en çok izlenen programı O Ses Türkiye, 2023'e veda ederken de yine çok eğlendirdi. Enis Arıkan'ın hazırladığı sahne şovu izleyiciyi kırıp geçirirken kesinlikle ayrı bir ödülü hak ettiği düşünüldü.