Enis Arıkan'ın O Ses Türkiye'de Yaptığı 'Çoraplı Seda Sayan Şovu' İzleyiciyi Kırdı Geçirdi!
Enis Arıkan'ın O Ses Türkiye'de Yaptığı 'Çoraplı Seda Sayan Şovu' İzleyiciyi Kırdı Geçirdi!
Yılbaşı akşamlarının en çok izlenen programı O Ses Türkiye, 2023'e veda ederken de yine çok eğlendirdi. Enis Arıkan'ın hazırladığı sahne şovu izleyiciyi kırıp geçirirken kesinlikle ayrı bir ödülü hak ettiği düşünüldü.
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O Ses Türkiye son yıllarda olduğu gibi bu yılda yılbaşı özel bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Jüride Acun Ilıcalı, Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in oturduğu programa bu yıl Beyazıt Öztürk moderatörlük yaptı.
Birbirinden eğlenceli konukların şarkı söylediği programda Enis Arıkan öyle bir sahne şovu yaptı ki önümüzdeki birkaç yıl konuşulsa yeridir.
Seda Sayan şarkısını seslendirip bunu bütünüyle şova dönüştüren Enis Arıkan, çorap temalı performansıyla izleyiciyi kırdı geçirdi.
O anları sizler için buraya bırakalım.
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Seda Sayan'ın çorapla ilgili söylediği sözlerle mix'lenen Ah Geceler şarkısı ve performansı sosyal medyada gündem oldu.
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