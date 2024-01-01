O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisi Kim Oldu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazanını ve Performansı

Son yıllarda yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı bu yıl da milyonları ekrana kilitledi. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda birbirinden ünlü isimlerin sahne şovları ve jüriler arasındaki diyaloglar ekran başındaki izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Çok konuşulan sahne performanslarının kazanını ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kazanını kim oldu?

İşte, detaylar...