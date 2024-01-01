O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisi Kim Oldu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazanını ve Performansı
O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisi Kim Oldu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazanını ve Performansı
Son yıllarda yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı bu yıl da milyonları ekrana kilitledi. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda birbirinden ünlü isimlerin sahne şovları ve jüriler arasındaki diyaloglar ekran başındaki izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Çok konuşulan sahne performanslarının kazanını ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kazanını kim oldu?
İşte, detaylar...
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O Ses Türkiye'nin bu yılki jürileri arasında Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı da vardı!
O Ses Türkiye'nin bu yılki sunucusu ise Beyazıt Öztürk oldu.
Geceye damgasını vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkan ünlü isimler şovlarıyla herkesi heyecanlandırdı!
Ekranların sevilen ismi Enis Arıkan sahne şovu ile izleyenleri mest etti!
Kerem Alışık da gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ünlü akını yaşandı!
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazananı Kim Oldu?
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