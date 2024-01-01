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O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisi Kim Oldu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazanını ve Performansı

O Ses Türkiye Yılbaşı Birincisi Kim Oldu? İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazanını ve Performansı

O Ses Türkiye Yeni yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 13:09

Son yıllarda yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programı bu yıl da milyonları ekrana kilitledi. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda birbirinden ünlü isimlerin sahne şovları ve jüriler arasındaki diyaloglar ekran başındaki izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Çok konuşulan sahne performanslarının kazanını ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının kazanını kim oldu? 

İşte, detaylar...

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O Ses Türkiye'nin bu yılki jürileri arasında Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı da vardı!

O Ses Türkiye'nin bu yılki jürileri arasında Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı da vardı!

O Ses Türkiye'nin 31 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan yılbaşı özel bölümünde sürpriz jüri üyeleri dikkat çekti. Jüride Murat Boz, Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı ve Meryem Uzerli yer aldı.

O Ses Türkiye'nin bu yılki sunucusu ise Beyazıt Öztürk oldu.

O Ses Türkiye'nin bu yılki sunucusu ise Beyazıt Öztürk oldu.

Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında sunucu Beyazıt Öztürk oldu!

Geceye damgasını vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkan ünlü isimler şovlarıyla herkesi heyecanlandırdı!

Geceye damgasını vuran O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkan ünlü isimler şovlarıyla herkesi heyecanlandırdı!

Evrim Alasya ile başlayan performanslarla seyirciyi ekrana kilitleyen programda Milli Voleybolcularımızda sahneye çıktı. Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç'ın da sahne aldığı gecede eğlence soluksuz devam etti.

Ekranların sevilen ismi Enis Arıkan sahne şovu ile izleyenleri mest etti!

Ekranların sevilen ismi Enis Arıkan sahne şovu ile izleyenleri mest etti!

Sempatik oyuncunun Seda Sayan'lı çorapları sosyal medyada da ses getirdi. Arıkan'ın şovuna jüri üyeleri de sessiz kalmadı! Dört jürinin de döndüğü şovun ardından Enis Arıkan'ın tercihi Acun Ilıcalı oldu.

İşte, Enis Arıkan'ın Çoraplarıyla Dikkat Çeken Şovu

Kerem Alışık da gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Kerem Alışık da gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

Adeta ünlü akını olan 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Kerem Alışık'ın performansı kadar eski aşıkların bir araya gelmesi de gündem oldu. Kerem Alışık, 1995 yılında 'Fırtınalar' dizisindeki partneri ve eski aşkı Ebru Gündeş'i seçti

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ünlü akını yaşandı!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında ünlü akını yaşandı!

Evrim Alasya, Özge Özacar, Kerem Alışık, Bengi-Sarp Apak, Devrim Özkan, Enis Arıkan, Özgü Kaya, İbrahim Büyükak-Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Gupse Özay-Esra Ruşan-Hazal Türesan-Onur Gürçay, Buse Meral, Şifanur Gül ve Filenin Sultanları Gizem Örge–Aslı Kalaç'ın sahne aldığı gecenin kazananı da belli oldu!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazananı Kim Oldu?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programının Kazananı Kim Oldu?

Gecenin kazanı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin sevilen oyuncusu oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının birincisi, oyunculuğuyla olduğu gibi 'Hadi Çalkala' şarkısını seslendirerek geceye damgasını vuran Ceren Karakoç oldu. 

Ceren Karakoç'un seçtiği ve oyunu kazanan jüri üyesi ise Ebru Gündeş oldu.

İşte, Ceren Karakoç'un O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Sahne Performansı

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