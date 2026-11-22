Meryem karakterine yeniden hayat verme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Öykü Karayel, çekimlerin hızlı tamamlandığını anlattı.

'Tekrar Meryem'i oynama şansını elde ettiğim için o kadar mutluydum ki. Çok daha az yazmış, keşke biraz daha yazsaymış falan olduk böyle.'

Oyuncu, yeni sezonun çekim sürecini ise şu sözlerle özetledi:

'Şıp diye oynadık bitti çünkü. Ve hepimiz için öyle oldu yani.'

Karayel'in sözleri, Meryem karakterini yeniden canlandırmaktan ne kadar keyif aldığını ortaya koydu.

Öykü Karayel, altı yıllık araya rağmen oyuncu kadrosunun yeniden bir araya geldiğinde hiç yabancılık çekmediğini söyledi. İlk okuma provasındaki atmosferi anlatan oyuncu, herkesin karakterine ve hikâyeye kolaylıkla geri döndüğünü belirtti.

'Mesela okuma provası yaptık ilk daha; sanki bir ay önce set bitmiş de biz geri geliyormuşuz falan gibi böyle bir anda herkes hiç kaldığı yerden devam etti.'

Karayel'in anlattığına göre yıllar sonra yeniden bir araya gelen ekip, uzun bir ara verilmemiş gibi çalışmaya başladı.