Öykü Karayel'den 6 Yıl Sonra Gelen Bir Başkadır İtirafı! 4 Bölüm Ona da Kısa Gelmiş
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2020 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük ilgi gören Bir Başkadır, altı yıllık aranın ardından ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizinin Meryem'i Öykü Karayel, yıllar sonra aynı karaktere dönmenin kendisi için nasıl bir deneyim olduğunu anlattı. Oyuncunun yeni sezonun çekimlerine ilişkin sözleri dikkat çekti.
KAYNAK: İbrahim Selim ile Bu Gece
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Bir Başkadır'ın Meryem'i Öykü Karayel, dizinin yeni sezonunun geç gelmesi ve 4 bölüm sürmesi hakkında konuştu.
Berkun Oya için "Keşke biraz daha yazsaymış!" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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