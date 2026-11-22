Hava Sıcaklıkları Artarken Meteoroloji'den 8 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı Geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım 2026 Pazar günü için hava durumu tahminini yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken doğu ve güneydoğu illeri için kuvvetli yağış, Batı Karadeniz kıyıları için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.
İşte detaylar...
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak yer yer kuvvetli olacak.
Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
Büyükşehirlerde hava nasıl olacak?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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