Şerbo Fanları Her Yerde: O Ses Türkiye Yılbaşı'na Çıkan Ceren Karakoç'a 'Umut'tan Ayrıl' İsyanı
Şerbo Fanları Her Yerde: O Ses Türkiye Yılbaşı'na Çıkan Ceren Karakoç'a 'Umut'tan Ayrıl' İsyanı
TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi için özel hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı'nın çekimleri dün gerçekleşti. Kızılcık Şerbeti oyuncularından Ceren Karakoç'un da yer aldığı programda izleyicilerden birinin 'Umut'tan ayrıl' diye seslenmesi programa damga vurdu.
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Artık her sene gelenek haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programı bu sene yine yayınlanıyor. Programın çekimleri ise dün gerçekleşti.
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Meryem Uzerli, Murat Boz'un jüri koltuğuna oturduğu ve Beyaz'ın sunucu olduğu gecede pek çok ünlü isim şarkılar söylerken, bunlardan biri de Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç oldu.
Dizide yargı dağıtmasıyla bilinen Nursema karakterini enfes bir performansla canlandıran Ceren Karakoç dün akşam şarkı söylemek için sahneye çıktığında ise bir Kızılcık Şerbeti fanıyla karşılaştı.
Seyircinin Karakoç'a 'Abla Umut'tan ayrıl' dediği anlar kayıt altına alınırken, Karakoç bu sözlere gülümseyerek yanıt verdi.
İşte o anlar:
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Geçtiğimiz sezon boyunca 'Ne zaman kavuşacaklar?' diye beklediğimiz bu çiftin 2. sezonda bambaşka bir yere evrilmesi izleyicinin canını epey sıkmış anlaşılan.
Peki sizce Nursema-Umut ayrılığı yaşanmalı mı? Yorumlarda buluşalım...
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