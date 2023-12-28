Şerbo Fanları Her Yerde: O Ses Türkiye Yılbaşı'na Çıkan Ceren Karakoç'a 'Umut'tan Ayrıl' İsyanı

TV8 ekranlarında yılbaşı gecesi için özel hazırlanan O Ses Türkiye Yılbaşı'nın çekimleri dün gerçekleşti. Kızılcık Şerbeti oyuncularından Ceren Karakoç'un da yer aldığı programda izleyicilerden birinin 'Umut'tan ayrıl' diye seslenmesi programa damga vurdu.