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Gözler Hadise’yi Aradı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekiminden Sızan Görüntüler Ortalığı Fena Karıştırdı!

Gözler Hadise’yi Aradı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekiminden Sızan Görüntüler Ortalığı Fena Karıştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
27.12.2023 - 23:48

2024'e, yüksek ihtimalle O Ses Türkiye izleyerek girmemize sayılı günler kaldı! Geçtiğimiz saatlerde başlayan yılbaşı çekimlerinden sızan görüntüler ise bazılarını çok memnun ederken bazılarını hüsrana uğrattı!

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Herkes hemfikir olmayabilir ama şu bir gerçek ki yılbaşını evde geçirenlerin favori programı her sene O Ses Türkiye'nin ünlüleri ağırladığı yılbaşı özel bölümü oluyor!

Herkes hemfikir olmayabilir ama şu bir gerçek ki yılbaşını evde geçirenlerin favori programı her sene O Ses Türkiye'nin ünlüleri ağırladığı yılbaşı özel bölümü oluyor!

Haliyle, yeni yıla girmemize sayılı günler kala "O Ses Türkiye'ye kimler katılır?", "En iyi şovu kim yapar?", "Kim kime döner?" gibi sorular ister istemez sosyal medyada kol geziyor.

Haliyle, yeni yıla girmemize sayılı günler kala "O Ses Türkiye'ye kimler katılır?", "En iyi şovu kim yapar?", "Kim kime döner?" gibi sorular ister istemez sosyal medyada kol geziyor.

Uzunca bir süredir alışık olduğumuz kadro Hadise, Murat Boz, Beyaz ve Ebru Gündeş'ten oluşuyor fakat bu sene geçen senekinden de köklü değişiklikler var jüri koltuğunda!

Uzunca bir süredir alışık olduğumuz kadro Hadise, Murat Boz, Beyaz ve Ebru Gündeş'ten oluşuyor fakat bu sene geçen senekinden de köklü değişiklikler var jüri koltuğunda!

Belki denk gelmişsinizdir, bu sene Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda yer alacağı kesinleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde yapılan yılbaşı çekiminden sızan görüntüler ise sosyal medyada resmen infial yarattı!

Belki denk gelmişsinizdir, bu sene Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda yer alacağı kesinleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde yapılan yılbaşı çekiminden sızan görüntüler ise sosyal medyada resmen infial yarattı!

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18. 👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

18. 👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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