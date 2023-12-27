Gözler Hadise’yi Aradı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekiminden Sızan Görüntüler Ortalığı Fena Karıştırdı!
Gözler Hadise’yi Aradı! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Çekiminden Sızan Görüntüler Ortalığı Fena Karıştırdı!
2024'e, yüksek ihtimalle O Ses Türkiye izleyerek girmemize sayılı günler kaldı! Geçtiğimiz saatlerde başlayan yılbaşı çekimlerinden sızan görüntüler ise bazılarını çok memnun ederken bazılarını hüsrana uğrattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Herkes hemfikir olmayabilir ama şu bir gerçek ki yılbaşını evde geçirenlerin favori programı her sene O Ses Türkiye'nin ünlüleri ağırladığı yılbaşı özel bölümü oluyor!
Haliyle, yeni yıla girmemize sayılı günler kala "O Ses Türkiye'ye kimler katılır?", "En iyi şovu kim yapar?", "Kim kime döner?" gibi sorular ister istemez sosyal medyada kol geziyor.
Uzunca bir süredir alışık olduğumuz kadro Hadise, Murat Boz, Beyaz ve Ebru Gündeş'ten oluşuyor fakat bu sene geçen senekinden de köklü değişiklikler var jüri koltuğunda!
Belki denk gelmişsinizdir, bu sene Meryem Uzerli, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda yer alacağı kesinleşmişti. Geçtiğimiz saatlerde yapılan yılbaşı çekiminden sızan görüntüler ise sosyal medyada resmen infial yarattı!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gelin, yorumlara beraber bakalım!👇
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 👇
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. 👇
12. 👇
13. 👇
14. 👇
15. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. 👇
17. 👇
18. 👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda