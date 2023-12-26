Derbiden Sonra Gözü Moraran Icardi'nin Eşi Wanda Nara, Kocasının Yarasını Makyajla Kapatınca Dillere Düştü!
Derbiden Sonra Gözü Moraran Icardi'nin Eşi Wanda Nara, Kocasının Yarasını Makyajla Kapatınca Dillere Düştü!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gözü moraran ve hangi pozisyonun buna sebep olduğu tartışılan Icardi'nin yarasını eşi Wanda Nara elleriyle kapadı... Wanda Nara'nın makyaj müdahalesi sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine gözü moraran Mauro Icardi damga vurmuştu.
Mauro Icardi'nin hangi pozisyondan ötürü darbe aldığı ve gözünün morarmasına sebep olduğu tartışması taraftarları her zamanki gibi ikiye bölmüştü. Karşılaşma sonrasında Icardi’nin son halini paylaşan sarı-kırmızılı kulüp şu açıklamayı yapmıştı:
Ardından Fenerbahçe’den de yanıt gecikmemişti.
Derbiden bu yana hala tartışılan meseleye bir tepki de Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan gelmişti. Wanda Nara kendi göz altını makyajla morartarak İcardi'yle verdiği pozu paylaşmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda ise olay yeni bir boyut atladı. Wanda Nara, kocası Icardi'nin yarasını kendi elleriyle kapatırken çektiği videoyu paylaştı...👇
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1. Elbette Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları yine ve yeniden birbirine girdi fakat asıl odak Wanda Nara'nın fondöten reklamı ve Icardi'nin sürekli yemek yemesinde kaldı! Gelin, yorumlara beraber bakalım! 👇
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