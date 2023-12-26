Danla Bilic ve Çakal'ın Ayrıldığı İddiasıyla İlgili İlk Açıklama Cemal Can'dan Geldi: "2-3 Gün Sonra Görürsün"
Danla Bilic ve Çakal'ın Ayrıldığı İddiasıyla İlgili İlk Açıklama Cemal Can'dan Geldi: "2-3 Gün Sonra Görürsün"
Son dönemlerde gündemden düşmeyen Danla Bilic ve Çakal aşkının bittiği dedikoduları saatler geçtikçe yayıldı. İlk 'manidar' açıklama ise Bilic'in ekürisi Cemal Can Canseven'den geldi!
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Sosyal medya fenomeni denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, farklı dönemlerde farklı konularla öne çıkıyor ama her şekilde gündemde kalmayı başarıyor!
Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımları çok konuşulan Danla Bilic, bir süredir rapçi Çakal'la yaşadığı aşkla ortalığı sallıyor biliyorsunuz.
Fakat bir süredir birbirleriyle ilgili o kadar çok paylaşım yapıyor ve yaşadıkları aşkı bizlere de gösteriyorlar ki, tüm kabullenmeyenlere inat bu aşkta her şey sütlimanmış gibi gözüküyor.
Gözüküyordu desek daha doğru olacak belki de! Çünkü geçtiğimiz saatlerde gündemi çalkalamaya başlayan 'Danla Bilic ve Çakal ayrıldı' ardı arkası kesilmiyor.
Danla Bilic'in Çakal'ı takipten çıkarması ise bu iddiaların en büyük tetikleyicilerinden... Henüz Danla Bilic'ten de Çakal'dan da bir açıklama yok. Yani bu iddiaların aslı astarı var mı bilmiyoruz fakat...
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Bildiğimiz bir şey var ki o da Cemal Can Canseven'in bu mevzu hakkında birtakım bilgilere sahip olduğu! 🙈
Öyle ki, Danla'yla kendisini sevgilisi olduğundan beri sık göremediğini söyleyen muhabirleri "Öyle bir şey yok" diyerek susturduktan sonra "Asıl malzemeyi 2-3 gün sonra görürsünüz siz" göndermesiyle ortalığı karıştıran Cemal Can Canseven'in ayrılık açıklaması epey şüpheli!
Bir de unutmadan... Cemal Can Canseven'in röportajından sonra Danla'nın paylaştığı gönderiyi de bırakalım sizler için. Bize biraz "Ne kaybettiğine dön de bir bak" postu gibi geldi ama söz sizde! Hadi yorumlarda buluşalım!
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