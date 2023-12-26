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Dilan ve Engin Polat'ın El Konulan Lüks Araçları Polisin Emrine Girdi: Sergilenen Araçlar Büyük Tepki Çekti

Dilan ve Engin Polat'ın El Konulan Lüks Araçları Polisin Emrine Girdi: Sergilenen Araçlar Büyük Tepki Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.12.2023 - 20:42

Bugünleri de gördüler... Aralarında Dilan ve Engin Polat ikilisinin de yer aldığı, son birkaç ay içerisinde yapılan operasyonlarda el konulan lüks 23 araç emniyet envanterine girerek trafik polis aracı oldu.

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"Enerciii" ve "Engiiin" yakarışlarıyla gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmeyi başaran Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hayatı geçtiğimiz aylarda, tabiri caizse bir gecede tepetaklak oldu.

"Enerciii" ve "Engiiin" yakarışlarıyla gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmeyi başaran Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın hayatı geçtiğimiz aylarda, tabiri caizse bir gecede tepetaklak oldu.

Ultra lüks tüm mal varlıklarını göze sokan çift, bir gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı ve o geceden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat uzun bir süredir cezaevinde eve iddianameyi bekliyor...

Ultra lüks tüm mal varlıklarını göze sokan çift, bir gece yarısı operasyonuyla gözaltına alındı ve o geceden sonra da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat uzun bir süredir cezaevinde eve iddianameyi bekliyor...

Belki denk gelmişsinizdir, Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konulmasının ardından 13 tanesi geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilenmiş büyük tepki ve ilgi görmüştü.

Belki denk gelmişsinizdir, Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konulmasının ardından 13 tanesi geçtiğimiz ay İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilenmiş büyük tepki ve ilgi görmüştü.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Dilan ve Engin Polat çiftine düzenlenen de dahil olmak üzere son birkaç ay içerisinde yapılan operasyonlarda el konulan lüks 23 aracın emniyet envanterine girerek trafik polis aracı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz dakikalarda ise Dilan ve Engin Polat çiftine düzenlenen de dahil olmak üzere son birkaç ay içerisinde yapılan operasyonlarda el konulan lüks 23 aracın emniyet envanterine girerek trafik polis aracı olduğu ortaya çıktı.

Haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. 👇

Haberi ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. 👇

'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…   

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.   

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!   

Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.   

Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.'

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Videonun ardından Taksim meydanında da sergilenen yeni polis araçlarına tepki yağdı.

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Nuray

Her seferinde şaşırıyorum Satılıp kanserli çocuklara Şehit ailelerine bağışlamak yerine. Lüks araçlarla olay yerine müdahale etmek gerçekten vicdani bir kara... Devamını Gör

Suskunn

Sen anlamiyosun oyunu simdi bunlar devlet mali oldu ya her iki senede bir araclar yenileniyor ya hani iki sene icinde belkide şovdan sonra abinin biri ihales... Devamını Gör

Türkiye Cumhuriyeti

Saçmalık. medyatik olma çabaları. Bakan dolandırıcılar ile sidik yarışında.

zoxpdqr090

senin gibi orospu evladı birileri yarışıyor en iyisi kim diye

ömer

Kime niyet kime kısmet çal çabala seni yakalayan polisler binsin koğuşta ne makara dönüyordur şimdi 😅😅😅