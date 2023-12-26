Dilan ve Engin Polat'ın El Konulan Lüks Araçları Polisin Emrine Girdi: Sergilenen Araçlar Büyük Tepki Çekti

'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…

İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.

Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!

Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun.'