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Yapay Zeka Döktürdü: Ünlülerin Kariyerleri İstedikleri Gibi Gitmeseydi Ne İş Yaparlardı?

Yapay Zeka Döktürdü: Ünlülerin Kariyerleri İstedikleri Gibi Gitmeseydi Ne İş Yaparlardı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
26.12.2023 - 19:24

Şu sıralar magazin dünyasını kasıp kavuran onlarca hatta yüzlerce ünlü isim var. Bu isimlerin büyük birçoğunluğu kendi kariyerlerinde oldukça iyi işler yapan kişiler. Bir kısmı da sosyal medyadan yürü gitti tabiri caizse. 

Peki siz hiç düşündünüz mü, 'şu anki meslekleriyle tanıdığımız ünlülerin kariyerleri istedikleri gibi gitmeseydi ne olurdu?' diye...

Biz merak ettik ve yapay zekaya sorduk! Ortaya çıkan sonuçları görmeniz gerek!

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1. Danla Bilic - a101 Kasiyeri

1. Danla Bilic - a101 Kasiyeri

2. Reynmen - İnşaat İşçisi

2. Reynmen - İnşaat İşçisi

3. Eser Yenenler - Oto Sanayi Ustası

3. Eser Yenenler - Oto Sanayi Ustası

4. Nusret - Sıvacı

4. Nusret - Sıvacı

5. Doğu Demirkol - Gemi Tayfası Elemanı

5. Doğu Demirkol - Gemi Tayfası Elemanı
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6. Mika Raun - Otel Mutfağı Çalışanı

6. Mika Raun - Otel Mutfağı Çalışanı

7. Murat Övüç - Kargocu

7. Murat Övüç - Kargocu

8. Bilal Hancı - Özel (Yakışıklı) Güvenlik

8. Bilal Hancı - Özel (Yakışıklı) Güvenlik

9. Hande Erçel - Hemşire

9. Hande Erçel - Hemşire

Hande Erçel - Hemşire

Hande Erçel - Hemşire
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10. Merve Boluğur - Polis

10. Merve Boluğur - Polis

11. Ata Demirer - Kokoreççi

11. Ata Demirer - Kokoreççi

12. İbrahim Tatlıses - Çiğköfteci

12. İbrahim Tatlıses - Çiğköfteci

13. Dilan Polat - Lazer Epilasyoncu

13. Dilan Polat - Lazer Epilasyoncu

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