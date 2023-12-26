Yapay Zeka Döktürdü: Ünlülerin Kariyerleri İstedikleri Gibi Gitmeseydi Ne İş Yaparlardı?

Şu sıralar magazin dünyasını kasıp kavuran onlarca hatta yüzlerce ünlü isim var. Bu isimlerin büyük birçoğunluğu kendi kariyerlerinde oldukça iyi işler yapan kişiler. Bir kısmı da sosyal medyadan yürü gitti tabiri caizse.

Peki siz hiç düşündünüz mü, 'şu anki meslekleriyle tanıdığımız ünlülerin kariyerleri istedikleri gibi gitmeseydi ne olurdu?' diye...

Biz merak ettik ve yapay zekaya sorduk! Ortaya çıkan sonuçları görmeniz gerek!