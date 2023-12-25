Yapay Zeka Sağ Olsun! Efsane Filmlerde Oynasalardı "Cuk Otururmuş" Diyeceğimiz Türk Oyuncular
Yapay Zeka Sağ Olsun! Efsane Filmlerde Oynasalardı "Cuk Otururmuş" Diyeceğimiz Türk Oyuncular
Yapay zeka teknolojisi her geçen bizi şaşırtmaya ve tabii eğlendirmeye de devam ediyor. Biz de bu eğlendirici özelliğini sonuna kadar kullanmaktan geri durmuyoruz. Peki yapay zekaya göre efsane filmlerde Türk oyuncular oynasaydı nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi? Bunun cevabını bulduk, sizler için derledik!
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1. The Shining filminde Jack Nicholson yerine Selçuk Yöntem oynasaydı ortaya böyle deli dolu bir sahne çıkardı:
2. A Beautiful Mind'da Russell Crowe yerine Aras Bulut İynemli çok iyi olmaz mıydı?
3. Braveheart'ta Engin Altan Düzyatan mı?
4. Game of Thrones'ta Çaycı Hüseyin'i görmek hepimizin hayaliydi aslında...
5. Haluk Bilginer cuk oturmamış mı Baba rolüne?
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6. Serbestheimer: Benim parolam sevgidir.
7. Poor Things filminde Emma Stone'dan daha iyi olmuş Demet Evgar:
8. Her soruya 'evet' diyen Engin Günaydın = Yes Man!
9. İşte karşınızda Kıvanç Tatlıthor!
10. Nejat İşler'i John Wick olarak görmek de nasipte varmış!
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11. Scarlett Johansson gitti, Elçin Sangu geldi...
12. Hayırlı olsun Vikinglerden Lagertha!
13. İpek Filiz Yazıcı Barbie olursa...
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