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Bülent Ersoy Sahne Öncesi Fenalaşarak Doktorunu Çağırttığı İddialarına Açıklık Getirdi

Bülent Ersoy Sahne Öncesi Fenalaşarak Doktorunu Çağırttığı İddialarına Açıklık Getirdi

Bülent Ersoy
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 19:37

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un sahne öncesi fenalaşarak doktorunu çağırttığı iddiaları herkesi endişelendirmişti. Konuya dair herhangi bir görüntü veya açıklama gelmemişti, ta ki bugüne kadar. Diva Ersoy, bizzat kendi ağzından haberleri yalanladı. 

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Hepimizin 'Diva' olarak tanıdığı Bülent Ersoy'u tanımayanınız yoktur. Kendisi son zamanların en çok konuşulan ismi.

Hepimizin 'Diva' olarak tanıdığı Bülent Ersoy'u tanımayanınız yoktur. Kendisi son zamanların en çok konuşulan ismi.

Dünya Güzellerim Masada programıyla yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü, her yeni bölümdeki sözleriyle gündem oluyor!

Dünya Güzellerim Masada programıyla yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan üçlüsü, her yeni bölümdeki sözleriyle gündem oluyor!

Ersoy, geçtiğimiz programa "Hayatım boyunca hiç enişteci olmadım ama şu Faik'i merak ediyorum" sözleri damgasını vurmuştu.

Ersoy, geçtiğimiz programa "Hayatım boyunca hiç enişteci olmadım ama şu Faik'i merak ediyorum" sözleri damgasını vurmuştu.

Ancak Ersoy, çıkan son haberlerle sevenlerini epey endişelendirdi: Diva'nın sahne öncesi fenalaştığı iddia edildi.

Ancak Ersoy, çıkan son haberlerle sevenlerini epey endişelendirdi: Diva'nın sahne öncesi fenalaştığı iddia edildi.

Konserden önce rahatsızlanan Ersoy'un derhal doktorunu çağırttığı ve sahneye doktor kontrolünde çıktığı söylense de, herhangi bir açıklama ya da görüntü yoktu.

Konserden önce rahatsızlanan Ersoy'un derhal doktorunu çağırttığı ve sahneye doktor kontrolünde çıktığı söylense de, herhangi bir açıklama ya da görüntü yoktu.
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Söz konusu iddialara ilişkin ilk açıklama Diva'nın ta kendisinden geldi: "Muhterem takipçilerim" diye bir giriş yaptı.

Söz konusu iddialara ilişkin ilk açıklama Diva'nın ta kendisinden geldi: "Muhterem takipçilerim" diye bir giriş yaptı.

Ersoy, çıkan haberler için hayali ve gerçek dışı dedi. Ayrıca 'asılsız haberin görüntüsü olmaz' diyerek yalanladı. 👇

Ersoy, çıkan haberler için hayali ve gerçek dışı dedi. Ayrıca 'asılsız haberin görüntüsü olmaz' diyerek yalanladı. 👇

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