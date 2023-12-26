Bülent Ersoy Sahne Öncesi Fenalaşarak Doktorunu Çağırttığı İddialarına Açıklık Getirdi

Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un sahne öncesi fenalaşarak doktorunu çağırttığı iddiaları herkesi endişelendirmişti. Konuya dair herhangi bir görüntü veya açıklama gelmemişti, ta ki bugüne kadar. Diva Ersoy, bizzat kendi ağzından haberleri yalanladı.

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